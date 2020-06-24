النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي"

مركز إعلامي كتاف: إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة

قتل مشرف بمليشيات الحوثي، شابين بالرصاص، عقب محاولتهما منعه من الإحداث في أرض تابعة لهما في محافظة إب اليمنية.

وقالت مصادر يمنية: إن المشرف القاتل يدعى "بدر عقلان"، وقد أقدم برفقة مسلحين من المليشيات الإرهابية، على اغتصاب الأرض بالقوة وهي تابعة لأسرة "الدميني" في بلدة السحول.

ووفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فإن إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة واغتصاب للأراضي العامة والخاصة من قِبَل قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.

ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي"
سبق

قتل مشرف بمليشيات الحوثي، شابين بالرصاص، عقب محاولتهما منعه من الإحداث في أرض تابعة لهما في محافظة إب اليمنية.

وقالت مصادر يمنية: إن المشرف القاتل يدعى "بدر عقلان"، وقد أقدم برفقة مسلحين من المليشيات الإرهابية، على اغتصاب الأرض بالقوة وهي تابعة لأسرة "الدميني" في بلدة السحول.

ووفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فإن إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة واغتصاب للأراضي العامة والخاصة من قِبَل قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:47 AM

اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي"

مركز إعلامي كتاف: إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
6,485

قتل مشرف بمليشيات الحوثي، شابين بالرصاص، عقب محاولتهما منعه من الإحداث في أرض تابعة لهما في محافظة إب اليمنية.

وقالت مصادر يمنية: إن المشرف القاتل يدعى "بدر عقلان"، وقد أقدم برفقة مسلحين من المليشيات الإرهابية، على اغتصاب الأرض بالقوة وهي تابعة لأسرة "الدميني" في بلدة السحول.

ووفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فإن إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة واغتصاب للأراضي العامة والخاصة من قِبَل قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,148
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,513

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة