النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وافق على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيلها وتطويرها

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قراراً

شاهد.. ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق

تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم

تمكّنت قوة الحماية في ‫محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد‬.

وأكّدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية‬ في ‫محمية نفود العريق تمكّنت‬ من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الهيئة السعودية للحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق
سبق

تمكّنت قوة الحماية في ‫محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد‬.

وأكّدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية‬ في ‫محمية نفود العريق تمكّنت‬ من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:16 PM

شاهد.. ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق

تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
8,385

تمكّنت قوة الحماية في ‫محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد‬.

وأكّدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية‬ في ‫محمية نفود العريق تمكّنت‬ من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,263

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة