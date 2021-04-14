تمكّنت قوة الحماية في محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد.
وأكّدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية في محمية نفود العريق تمكّنت من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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شاهد.. ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق
تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم
تمكّنت قوة الحماية في محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد.
وأكّدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية في محمية نفود العريق تمكّنت من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
تمكّنت قوة الحماية في محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد.
شاهد.. ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق
تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم
تمكّنت قوة الحماية في محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد.
وأكّدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية في محمية نفود العريق تمكّنت من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.