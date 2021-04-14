شاهد.. ضبط مخالفين بحوزتهم أسلحة وأدوات صيد بمحمية نفود العريق

تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم

تمكّنت قوة الحماية في ‫محمية نفود العريق، من ضبط مجموعة من المخالفين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد‬.



وأكّدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن قوة حماية المناطق المحمية‬ في ‫محمية نفود العريق تمكّنت‬ من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.