أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ. ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.

67 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالسفينة السياحية قبالة سواحل اليابان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-15 أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.



ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 02:02 PM

67 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالسفينة السياحية قبالة سواحل اليابان عقب التحاليل الجديدة التي أُجريت للركاب.. الحصيلة تبلغ 285 حالة





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أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.



ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.