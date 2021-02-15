النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

67 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالسفينة السياحية قبالة سواحل اليابان

عقب التحاليل الجديدة التي أُجريت للركاب.. الحصيلة تبلغ 285 حالة

أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.

وزير الصحة الياباني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
67 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالسفينة السياحية قبالة سواحل اليابان
سبق

أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
02:02 PM

67 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالسفينة السياحية قبالة سواحل اليابان

عقب التحاليل الجديدة التي أُجريت للركاب.. الحصيلة تبلغ 285 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,610

أعلن وزير الصحة الياباني، اليوم، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

ويرفع هذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًّا، إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,540
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,274
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,698

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة