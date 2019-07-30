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الشباب يتعاقد مع محمد السهلاوي

التحق محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر السابق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وكتب نادي الشباب عبر تويتر: "انضم اللاعب محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام المقبلة".

وكان السهلاوي قد بدأ مشواره الكروي في نادي القادسية قبل أن ينتقل لنادي النصر والذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس ولي العهد مرة واحدة.

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الشباب يتعاقد مع محمد السهلاوي
سبق

التحق محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر السابق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وكتب نادي الشباب عبر تويتر: "انضم اللاعب محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام المقبلة".

وكان السهلاوي قد بدأ مشواره الكروي في نادي القادسية قبل أن ينتقل لنادي النصر والذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس ولي العهد مرة واحدة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
07:20 PM

الشباب يتعاقد مع محمد السهلاوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
11,351

التحق محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر السابق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وكتب نادي الشباب عبر تويتر: "انضم اللاعب محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام المقبلة".

وكان السهلاوي قد بدأ مشواره الكروي في نادي القادسية قبل أن ينتقل لنادي النصر والذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس ولي العهد مرة واحدة.

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