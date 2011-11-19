شوارع ومنازل تبوك تتوشح باللون الأخضر ابتهاجاً بقدوم الملك

برج المياه يعد أطول مبنى في المنطقة

تصوير تركي العرادي: ارتدت المباني الحكومية ومنازل المواطنين بتبوك اللون الأخضر، وتزينت بالأعلام السعودية؛ ابتهاجاً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ التي تعد الأولى منذ توليه مقاليد الحكم، وسادس زيارة ملكية للمنطقة، والتي من المنتظر أن يتم تدشين مشاريع ووضع حجر أساس لمشاريع أخرى تنموية.

وتزين برج المياه بتبوك الذي يعد أطول مبنى في منطقة تبوك بصور لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة الزيارة. ويعتبر برج المياه بتبوك منجزاً حضارياَ بارزاً في المنطقة؛ وهو واحد من أعلى الأبراج من ناحية الارتفاع بالمملكة؛ إذ يعتبر طوله 86 متراً وبمساحة إجمالية تقدر بـ65 ألف متر مكعب.

ويشتمل الدور الأرضي على صالة استقبال ومكاتب إدارية ومصلى، ويحتوي على ثلاثة مصاعد؛ أحدها بمظهر بانورامي يطل على مدينة تبوك، وصالات استقبال على ارتفاع 72 مترًا تتسع لـ150 زائرًا، ومطعم على ارتفاع 77 مترًا بقطر 30 مترًا، جزء منه على الهواء الطلق يتسع لعدد "200" شخص، ومنصة للرؤية بارتفاع 86 مترًا يمكن منها مشاهدة معالم تبوك.