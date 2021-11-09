النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا ستطلق مباحثات العام المقبل لإصدار عملة رقمية

أقرب موعد لظهورها النصف الثاني من العقد الجاري

أعلنت وزارة المالية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستطلق العام المقبل مباحثات مع بنك إنجلترا حول إصدار عملة رقمية.

من جانبه، بيَّن بنك إنجلترا أنه لم يتخذ أي قرار بعد لاستحداث عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي في المملكة المتحدة، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح أن أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية هو النصف الثاني من العقد الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا ستطلق مباحثات العام المقبل لإصدار عملة رقمية
سبق

أعلنت وزارة المالية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستطلق العام المقبل مباحثات مع بنك إنجلترا حول إصدار عملة رقمية.

من جانبه، بيَّن بنك إنجلترا أنه لم يتخذ أي قرار بعد لاستحداث عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي في المملكة المتحدة، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح أن أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية هو النصف الثاني من العقد الجاري.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:33 PM

بريطانيا ستطلق مباحثات العام المقبل لإصدار عملة رقمية

أقرب موعد لظهورها النصف الثاني من العقد الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
349

أعلنت وزارة المالية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستطلق العام المقبل مباحثات مع بنك إنجلترا حول إصدار عملة رقمية.

من جانبه، بيَّن بنك إنجلترا أنه لم يتخذ أي قرار بعد لاستحداث عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي في المملكة المتحدة، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح أن أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية هو النصف الثاني من العقد الجاري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة