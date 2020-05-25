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"الأرصاد" تنبِّه الباحة ومكة: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر الحالة حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين متقدمَين لمنطقتَي مكة المكرمة والباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

كذلك ذكرت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أن المنطقة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البَرَد وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

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"الأرصاد" تنبِّه الباحة ومكة: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين متقدمَين لمنطقتَي مكة المكرمة والباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

كذلك ذكرت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أن المنطقة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البَرَد وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:07 AM

"الأرصاد" تنبِّه الباحة ومكة: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر الحالة حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين متقدمَين لمنطقتَي مكة المكرمة والباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

كذلك ذكرت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أن المنطقة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البَرَد وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

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