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فيديو.. انفجار معدة طفل مصري تناول آيس كريم النيتروجين

بعمر 9 سنوات واحتاج لجراحة ترقيع للمعدة بعد ثقبها

أصيب طفل مصري يُدعي "آدم" وعمره 9 سنوات، بثقب في جدار المعدة نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي تَسَبّب في وقوع انفجار داخل معدته.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية نقلًا عن والدة الطفل، أنه تم نقل آدم محمد إبراهيم، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الدمرداش شرقي القاهرة؛ لإجراء عملية ترقيع في المعدة، نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي تَسبب في إحداث ثقب في جدار معدته.

وقالت والدة الطفل آدم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي": ذهبنا إلى شارع المعز أنا وأولادي، واشترينا الآيس كريم بالنيتروجين، كان "آدم" قد طلب تذوقه، وهو عبارة عن قطعة بسكويت في كوب، وبمجرد أن يضعها في فمه ينبعث من فمه دخان النيتروجين.

وأكدت أن ابنها صرخ من شدة الألم، وأمسك ببطنه كالممسوس فور تذوقه الآيس كريم.

وأضافت قائلة: "وجدت وجهه أزرق وأخذ يصرخ بشدة من الألم الذي أحرق أحشاءه في بطنه فاعتقدت أنها حالة تسمم".

وتابعت: "وصلنا المستشفى، وأُجرِيت له عمليات تصوير إشعاعي خرج الطبيب بعدها قائلا: "إنتي شربتيه مية نار؟! أخبرته بما حدث، وأكد لنا الطبيب أن آدم أصيب بانفجار في المعدة جراء استنشاق النيتروجين".

وقال الإعلامي رامي رضوان: إن النيتروجين موجود في العديد من دول العالم، ويتم استخدامه لإعداد البسكويت والآيس كريم وغيره؛ ولكن يجب أن يخرج من الفم لأنه بمجرد نزوله إلى المعدة يؤدى إلى أضرار خطيرة مثل ما حدث مع الطفل آدم، واستعرض تقريرًا لهيئة الصحة والأدوية الأمريكية يحذر من تناول النيتروجين السائل حيث قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

آيس كريم النيتروجين

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فيديو.. انفجار معدة طفل مصري تناول آيس كريم النيتروجين
سبق

أصيب طفل مصري يُدعي "آدم" وعمره 9 سنوات، بثقب في جدار المعدة نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي تَسَبّب في وقوع انفجار داخل معدته.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية نقلًا عن والدة الطفل، أنه تم نقل آدم محمد إبراهيم، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الدمرداش شرقي القاهرة؛ لإجراء عملية ترقيع في المعدة، نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي تَسبب في إحداث ثقب في جدار معدته.

وقالت والدة الطفل آدم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي": ذهبنا إلى شارع المعز أنا وأولادي، واشترينا الآيس كريم بالنيتروجين، كان "آدم" قد طلب تذوقه، وهو عبارة عن قطعة بسكويت في كوب، وبمجرد أن يضعها في فمه ينبعث من فمه دخان النيتروجين.

وأكدت أن ابنها صرخ من شدة الألم، وأمسك ببطنه كالممسوس فور تذوقه الآيس كريم.

وأضافت قائلة: "وجدت وجهه أزرق وأخذ يصرخ بشدة من الألم الذي أحرق أحشاءه في بطنه فاعتقدت أنها حالة تسمم".

وتابعت: "وصلنا المستشفى، وأُجرِيت له عمليات تصوير إشعاعي خرج الطبيب بعدها قائلا: "إنتي شربتيه مية نار؟! أخبرته بما حدث، وأكد لنا الطبيب أن آدم أصيب بانفجار في المعدة جراء استنشاق النيتروجين".

وقال الإعلامي رامي رضوان: إن النيتروجين موجود في العديد من دول العالم، ويتم استخدامه لإعداد البسكويت والآيس كريم وغيره؛ ولكن يجب أن يخرج من الفم لأنه بمجرد نزوله إلى المعدة يؤدى إلى أضرار خطيرة مثل ما حدث مع الطفل آدم، واستعرض تقريرًا لهيئة الصحة والأدوية الأمريكية يحذر من تناول النيتروجين السائل حيث قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:38 PM

فيديو.. انفجار معدة طفل مصري تناول آيس كريم النيتروجين

بعمر 9 سنوات واحتاج لجراحة ترقيع للمعدة بعد ثقبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب طفل مصري يُدعي "آدم" وعمره 9 سنوات، بثقب في جدار المعدة نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي تَسَبّب في وقوع انفجار داخل معدته.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية نقلًا عن والدة الطفل، أنه تم نقل آدم محمد إبراهيم، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الدمرداش شرقي القاهرة؛ لإجراء عملية ترقيع في المعدة، نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي تَسبب في إحداث ثقب في جدار معدته.

وقالت والدة الطفل آدم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي": ذهبنا إلى شارع المعز أنا وأولادي، واشترينا الآيس كريم بالنيتروجين، كان "آدم" قد طلب تذوقه، وهو عبارة عن قطعة بسكويت في كوب، وبمجرد أن يضعها في فمه ينبعث من فمه دخان النيتروجين.

وأكدت أن ابنها صرخ من شدة الألم، وأمسك ببطنه كالممسوس فور تذوقه الآيس كريم.

وأضافت قائلة: "وجدت وجهه أزرق وأخذ يصرخ بشدة من الألم الذي أحرق أحشاءه في بطنه فاعتقدت أنها حالة تسمم".

وتابعت: "وصلنا المستشفى، وأُجرِيت له عمليات تصوير إشعاعي خرج الطبيب بعدها قائلا: "إنتي شربتيه مية نار؟! أخبرته بما حدث، وأكد لنا الطبيب أن آدم أصيب بانفجار في المعدة جراء استنشاق النيتروجين".

وقال الإعلامي رامي رضوان: إن النيتروجين موجود في العديد من دول العالم، ويتم استخدامه لإعداد البسكويت والآيس كريم وغيره؛ ولكن يجب أن يخرج من الفم لأنه بمجرد نزوله إلى المعدة يؤدى إلى أضرار خطيرة مثل ما حدث مع الطفل آدم، واستعرض تقريرًا لهيئة الصحة والأدوية الأمريكية يحذر من تناول النيتروجين السائل حيث قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

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