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البرازيلي "كينو" يقترب من قميص "الأهلي"

كشفت مصادر إعلامية برازيلية عن اقتراب لاعب نادي بيراميدز المصري، اللاعب البرازيلي كينو من الانضمام للنادي الأهلي.

وبحسب ما نقل حساب "@RevistaColorada" البرازيلي فإن اللاعب سينتقل للنادي السعودي بنظام الإعارة.

واللاعب يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب ويعد أبرز لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وكانت هناك أنباء عن رغبة الاتحاد في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي السابق.

ووافقت إدارة الأهلي على رحيل صانع ألعابها، الروماني نيكولاي ستانسيو لصالح سلافيا براغ التشيكي حيث لم يقدم اللاعب ما هو متوقع منه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البرازيلي "كينو" يقترب من قميص "الأهلي"
سبق

كشفت مصادر إعلامية برازيلية عن اقتراب لاعب نادي بيراميدز المصري، اللاعب البرازيلي كينو من الانضمام للنادي الأهلي.

وبحسب ما نقل حساب "@RevistaColorada" البرازيلي فإن اللاعب سينتقل للنادي السعودي بنظام الإعارة.

واللاعب يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب ويعد أبرز لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وكانت هناك أنباء عن رغبة الاتحاد في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي السابق.

ووافقت إدارة الأهلي على رحيل صانع ألعابها، الروماني نيكولاي ستانسيو لصالح سلافيا براغ التشيكي حيث لم يقدم اللاعب ما هو متوقع منه.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:13 PM

البرازيلي "كينو" يقترب من قميص "الأهلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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2,136

كشفت مصادر إعلامية برازيلية عن اقتراب لاعب نادي بيراميدز المصري، اللاعب البرازيلي كينو من الانضمام للنادي الأهلي.

وبحسب ما نقل حساب "@RevistaColorada" البرازيلي فإن اللاعب سينتقل للنادي السعودي بنظام الإعارة.

واللاعب يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب ويعد أبرز لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وكانت هناك أنباء عن رغبة الاتحاد في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي السابق.

ووافقت إدارة الأهلي على رحيل صانع ألعابها، الروماني نيكولاي ستانسيو لصالح سلافيا براغ التشيكي حيث لم يقدم اللاعب ما هو متوقع منه.

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