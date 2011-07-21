أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارًا إداريًّا بحق سالم بن دخيل الله معيض الربيعي، بالتشهير، والسجن لمدة "15" يومًا، ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000" ريال، لنقله "4" أشخاص غير مصرّح لهم بالحج.

"الجوازات": السجن والغرامة لمواطن نقل 4 أشخاص غير مصرّح لهم بالحج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-21 أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارًا إداريًّا بحق سالم بن دخيل الله معيض الربيعي، بالتشهير، والسجن لمدة "15" يومًا، ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000" ريال، لنقله "4" أشخاص غير مصرّح لهم بالحج.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 03:52 PM

"الجوازات": السجن والغرامة لمواطن نقل 4 أشخاص غير مصرّح لهم بالحج لمدة "15" يومًا ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000"





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أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارًا إداريًّا بحق سالم بن دخيل الله معيض الربيعي، بالتشهير، والسجن لمدة "15" يومًا، ودفع غرامة مالية مقدارها "40,000" ريال، لنقله "4" أشخاص غير مصرّح لهم بالحج.