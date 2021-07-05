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"تيك توك" يبدأ في بيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي

ستؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال عليها ودعمها تنافسيًّا

بدأ تطبيق "تيك توك" الصيني للفيديوهات الشهيرة في بيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي لمن يرغب في شرائها.

وأطلقت "بايت دانس" المؤسسة لتطبيق "تيك توك"، العلامة التجارية "بايت بلس" المعنية ببيع تقنية "تيك توك"، بما في ذلك خوارزمية التوصية، كما أنها تُمَكّن العملاء من شراء تقنية الكمبيوتر والتأثيرات في الوقت الفعلي والترجمات الآلية، إلى جانب ميزات أخرى؛ بحسب ما ذكره تقرير لـصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وبحسب "سبوتنيك عربي" ظهرت العلامة التجارية "بايت بلس" التي مقرها سنغافورة لأول مرة في شهر يونيو الماضي؛ على الرغم من أن لديها وجودًا في هونغ كونغ ولندن، وتتطلع شركة "بايت دانس" إلى تسجيلها في أمريكا.

يشار إلى أنه يوجد بالفعل على الأقل عدد قليل من العملاء يستخدمون كود "بايت بلس"، مثل تطبيق الأزياء الأمريكي "Goat"، وكذلك شركة التسوق الإندونيسية "Chilibeli" وموقع السفر "WeGo".

ولم تعلق شركة "بايت دانس" على ما ذكره تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" بشأن خططها لـ"بايت بلس".

وعلى الرغم من أن الخطوة ستزيله من طابع تطبيق "تيك توك" الخاص به، إلا أنها قد تساعد شركة "بايت دانس" على التنافس مع شركات كبيرة أخرى تبيع تقنيتها للشركات من خلف الكواليس، مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، كما أن من المؤكد أنها ستؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال عليها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تيك توك" يبدأ في بيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي
سبق

بدأ تطبيق "تيك توك" الصيني للفيديوهات الشهيرة في بيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي لمن يرغب في شرائها.

وأطلقت "بايت دانس" المؤسسة لتطبيق "تيك توك"، العلامة التجارية "بايت بلس" المعنية ببيع تقنية "تيك توك"، بما في ذلك خوارزمية التوصية، كما أنها تُمَكّن العملاء من شراء تقنية الكمبيوتر والتأثيرات في الوقت الفعلي والترجمات الآلية، إلى جانب ميزات أخرى؛ بحسب ما ذكره تقرير لـصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وبحسب "سبوتنيك عربي" ظهرت العلامة التجارية "بايت بلس" التي مقرها سنغافورة لأول مرة في شهر يونيو الماضي؛ على الرغم من أن لديها وجودًا في هونغ كونغ ولندن، وتتطلع شركة "بايت دانس" إلى تسجيلها في أمريكا.

يشار إلى أنه يوجد بالفعل على الأقل عدد قليل من العملاء يستخدمون كود "بايت بلس"، مثل تطبيق الأزياء الأمريكي "Goat"، وكذلك شركة التسوق الإندونيسية "Chilibeli" وموقع السفر "WeGo".

ولم تعلق شركة "بايت دانس" على ما ذكره تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" بشأن خططها لـ"بايت بلس".

وعلى الرغم من أن الخطوة ستزيله من طابع تطبيق "تيك توك" الخاص به، إلا أنها قد تساعد شركة "بايت دانس" على التنافس مع شركات كبيرة أخرى تبيع تقنيتها للشركات من خلف الكواليس، مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، كما أن من المؤكد أنها ستؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال عليها.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:23 PM

"تيك توك" يبدأ في بيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي

ستؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال عليها ودعمها تنافسيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ تطبيق "تيك توك" الصيني للفيديوهات الشهيرة في بيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي لمن يرغب في شرائها.

وأطلقت "بايت دانس" المؤسسة لتطبيق "تيك توك"، العلامة التجارية "بايت بلس" المعنية ببيع تقنية "تيك توك"، بما في ذلك خوارزمية التوصية، كما أنها تُمَكّن العملاء من شراء تقنية الكمبيوتر والتأثيرات في الوقت الفعلي والترجمات الآلية، إلى جانب ميزات أخرى؛ بحسب ما ذكره تقرير لـصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وبحسب "سبوتنيك عربي" ظهرت العلامة التجارية "بايت بلس" التي مقرها سنغافورة لأول مرة في شهر يونيو الماضي؛ على الرغم من أن لديها وجودًا في هونغ كونغ ولندن، وتتطلع شركة "بايت دانس" إلى تسجيلها في أمريكا.

يشار إلى أنه يوجد بالفعل على الأقل عدد قليل من العملاء يستخدمون كود "بايت بلس"، مثل تطبيق الأزياء الأمريكي "Goat"، وكذلك شركة التسوق الإندونيسية "Chilibeli" وموقع السفر "WeGo".

ولم تعلق شركة "بايت دانس" على ما ذكره تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" بشأن خططها لـ"بايت بلس".

وعلى الرغم من أن الخطوة ستزيله من طابع تطبيق "تيك توك" الخاص به، إلا أنها قد تساعد شركة "بايت دانس" على التنافس مع شركات كبيرة أخرى تبيع تقنيتها للشركات من خلف الكواليس، مثل "مايكروسوفت" و"أمازون"، كما أن من المؤكد أنها ستؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال عليها.

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