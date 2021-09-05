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"الندوة العالمية": السعودية جعلت تطوير العمل الخيري من أسس نهضتها

نوَّهت بالدور الإنساني لخادم الحرمين وولي عهده في مساعدة الشعوب المنكوبة

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يحتفي به العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في ميادين العمل الخيري، والعمل على تأصيل ثقافته على مستوى الفرد والمجتمع؛ إذ امتد دورها الخيري والإنساني إلى العديد من بقاع العالم لمساعدة الشعوب المنكوبة والمحتاجة، والتخفيف عنها وقت الأزمات والكوارث.

وشددت الندوة على أن ما تقدمه من برامج وأعمال خيرية على مستوى العالم من خلال مكاتبها والجمعيات الأعضاء إنما يؤكد رسالة الخيرية والإنسانية التي تحملها الندوة لهذا البلد المعطاء.

فيما عبَّرت الندوة العالمية عن شكرها الخاص وامتنانها الكبير لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة من اهتمام بالغ بدعم العمل الخيري ومؤسساته ومنظماته؛ لتؤدي رسالتها الإنسانية على أكمل وجه وأفضل أداء؛ إذ جعلت من العمل الخيري والاهتمام به وتطويره أساسًا من أسس نهضتها ونموها عبر آفاق رؤية 2030 التي نصت عليه، وأوصت بتطويره والتوسع في مجالاته.. وهو التوجه الذي انعكس على حضور السعودية في العمل الخيري إقليميًّا ودوليًّا دعمًا للشعوب الإسلامية كافة وغيرها؛ لتشمل المجتمع الإنساني أينما كان، دون النظر إلى الأجناس والألوان والمعتقدات؛ فتجد السعودية سباقة إلى مد يد العون، وتقديم المساعدات المتنوعة من الدواء والغذاء والإيواء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الندوة العالمية": السعودية جعلت تطوير العمل الخيري من أسس نهضتها
سبق

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يحتفي به العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في ميادين العمل الخيري، والعمل على تأصيل ثقافته على مستوى الفرد والمجتمع؛ إذ امتد دورها الخيري والإنساني إلى العديد من بقاع العالم لمساعدة الشعوب المنكوبة والمحتاجة، والتخفيف عنها وقت الأزمات والكوارث.

وشددت الندوة على أن ما تقدمه من برامج وأعمال خيرية على مستوى العالم من خلال مكاتبها والجمعيات الأعضاء إنما يؤكد رسالة الخيرية والإنسانية التي تحملها الندوة لهذا البلد المعطاء.

فيما عبَّرت الندوة العالمية عن شكرها الخاص وامتنانها الكبير لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة من اهتمام بالغ بدعم العمل الخيري ومؤسساته ومنظماته؛ لتؤدي رسالتها الإنسانية على أكمل وجه وأفضل أداء؛ إذ جعلت من العمل الخيري والاهتمام به وتطويره أساسًا من أسس نهضتها ونموها عبر آفاق رؤية 2030 التي نصت عليه، وأوصت بتطويره والتوسع في مجالاته.. وهو التوجه الذي انعكس على حضور السعودية في العمل الخيري إقليميًّا ودوليًّا دعمًا للشعوب الإسلامية كافة وغيرها؛ لتشمل المجتمع الإنساني أينما كان، دون النظر إلى الأجناس والألوان والمعتقدات؛ فتجد السعودية سباقة إلى مد يد العون، وتقديم المساعدات المتنوعة من الدواء والغذاء والإيواء.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:46 PM

"الندوة العالمية": السعودية جعلت تطوير العمل الخيري من أسس نهضتها

نوَّهت بالدور الإنساني لخادم الحرمين وولي عهده في مساعدة الشعوب المنكوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يحتفي به العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في ميادين العمل الخيري، والعمل على تأصيل ثقافته على مستوى الفرد والمجتمع؛ إذ امتد دورها الخيري والإنساني إلى العديد من بقاع العالم لمساعدة الشعوب المنكوبة والمحتاجة، والتخفيف عنها وقت الأزمات والكوارث.

وشددت الندوة على أن ما تقدمه من برامج وأعمال خيرية على مستوى العالم من خلال مكاتبها والجمعيات الأعضاء إنما يؤكد رسالة الخيرية والإنسانية التي تحملها الندوة لهذا البلد المعطاء.

فيما عبَّرت الندوة العالمية عن شكرها الخاص وامتنانها الكبير لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة من اهتمام بالغ بدعم العمل الخيري ومؤسساته ومنظماته؛ لتؤدي رسالتها الإنسانية على أكمل وجه وأفضل أداء؛ إذ جعلت من العمل الخيري والاهتمام به وتطويره أساسًا من أسس نهضتها ونموها عبر آفاق رؤية 2030 التي نصت عليه، وأوصت بتطويره والتوسع في مجالاته.. وهو التوجه الذي انعكس على حضور السعودية في العمل الخيري إقليميًّا ودوليًّا دعمًا للشعوب الإسلامية كافة وغيرها؛ لتشمل المجتمع الإنساني أينما كان، دون النظر إلى الأجناس والألوان والمعتقدات؛ فتجد السعودية سباقة إلى مد يد العون، وتقديم المساعدات المتنوعة من الدواء والغذاء والإيواء.

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