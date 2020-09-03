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جامعة الملك خالد تحقق المركز 179 عالميًا في البُعد الدولي

بحسب نتائج تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية

حققت جامعة الملك خالد المركز 179 بين أفضل 200 جامعة عالمية في البُعد الدولي، وذلك بحسب نتائج تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية "Times Higher Education World University Rankings" للعام 2021م، حيث تقدمت الجامعة 100 مركز عن العام السابق محققة المركز 501 عالميًّا، والمرتبة الرابعة على المستوى الوطني، في ذات التصنيف.

وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق استراتيجية واضحة تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية، وذلك من خلال تحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة والمتمثلة في الوصول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا بحلول 2030م، إضافة إلى أن تصبح الجامعة مركزاً عالميًّا مهمًّا للعلم والمعرفة والبحث العلمي والإنتاج المعرفي، بما يساهم في تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.

وأوضح المشرف العام على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية يضم خمسة معايير ونسبًا رئيسة لتصنيف الجامعات تشمل التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، واستشهادات البحوث (30%)، والنظرة الدولية (7.5%)، والدخل الصناعي (2.5%).

ويتضمن التصنيف 13 مؤشرًا للأداء بنسب موزونة تقيّم بمهنية جميع الجوانب الأكاديمية والبحثية للجامعات، حيث شملت نتائج التصنيف لهذا العام 1527 جامعة من 93 دولة حول العالم.

جامعة الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة الملك خالد تحقق المركز 179 عالميًا في البُعد الدولي
سبق

حققت جامعة الملك خالد المركز 179 بين أفضل 200 جامعة عالمية في البُعد الدولي، وذلك بحسب نتائج تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية "Times Higher Education World University Rankings" للعام 2021م، حيث تقدمت الجامعة 100 مركز عن العام السابق محققة المركز 501 عالميًّا، والمرتبة الرابعة على المستوى الوطني، في ذات التصنيف.

وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق استراتيجية واضحة تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية، وذلك من خلال تحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة والمتمثلة في الوصول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا بحلول 2030م، إضافة إلى أن تصبح الجامعة مركزاً عالميًّا مهمًّا للعلم والمعرفة والبحث العلمي والإنتاج المعرفي، بما يساهم في تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.

وأوضح المشرف العام على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية يضم خمسة معايير ونسبًا رئيسة لتصنيف الجامعات تشمل التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، واستشهادات البحوث (30%)، والنظرة الدولية (7.5%)، والدخل الصناعي (2.5%).

ويتضمن التصنيف 13 مؤشرًا للأداء بنسب موزونة تقيّم بمهنية جميع الجوانب الأكاديمية والبحثية للجامعات، حيث شملت نتائج التصنيف لهذا العام 1527 جامعة من 93 دولة حول العالم.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:12 PM

جامعة الملك خالد تحقق المركز 179 عالميًا في البُعد الدولي

بحسب نتائج تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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حققت جامعة الملك خالد المركز 179 بين أفضل 200 جامعة عالمية في البُعد الدولي، وذلك بحسب نتائج تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية "Times Higher Education World University Rankings" للعام 2021م، حيث تقدمت الجامعة 100 مركز عن العام السابق محققة المركز 501 عالميًّا، والمرتبة الرابعة على المستوى الوطني، في ذات التصنيف.

وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق استراتيجية واضحة تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية، وذلك من خلال تحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة والمتمثلة في الوصول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا بحلول 2030م، إضافة إلى أن تصبح الجامعة مركزاً عالميًّا مهمًّا للعلم والمعرفة والبحث العلمي والإنتاج المعرفي، بما يساهم في تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.

وأوضح المشرف العام على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات العالمية يضم خمسة معايير ونسبًا رئيسة لتصنيف الجامعات تشمل التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، واستشهادات البحوث (30%)، والنظرة الدولية (7.5%)، والدخل الصناعي (2.5%).

ويتضمن التصنيف 13 مؤشرًا للأداء بنسب موزونة تقيّم بمهنية جميع الجوانب الأكاديمية والبحثية للجامعات، حيث شملت نتائج التصنيف لهذا العام 1527 جامعة من 93 دولة حول العالم.

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