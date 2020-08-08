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"النواب الليبي" يرحّب باتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

أكد أنها تحفظ حقوق البلدان الموقعة على معاهدة أعالي البحار

رحب مجلس النواب الليبي باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري: ليبيا ترحب بالاتفاق بين مصر واليونان وجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة؛ ومنها بالطبع مصالح ليبيا، وتؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل للثروات في المنطقة.

من جانبه أشار عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان تم توقيعها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982، والتي تحفظ حقوق البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية.

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"النواب الليبي" يرحّب باتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان
سبق

رحب مجلس النواب الليبي باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري: ليبيا ترحب بالاتفاق بين مصر واليونان وجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة؛ ومنها بالطبع مصالح ليبيا، وتؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل للثروات في المنطقة.

من جانبه أشار عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان تم توقيعها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982، والتي تحفظ حقوق البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
12:25 PM

"النواب الليبي" يرحّب باتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

أكد أنها تحفظ حقوق البلدان الموقعة على معاهدة أعالي البحار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحب مجلس النواب الليبي باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري: ليبيا ترحب بالاتفاق بين مصر واليونان وجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة؛ ومنها بالطبع مصالح ليبيا، وتؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل للثروات في المنطقة.

من جانبه أشار عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان تم توقيعها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982، والتي تحفظ حقوق البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية.

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