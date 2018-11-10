مدرب "الشباب": سعيد في "السعودية" ورفضت عروضاً من "تركيا" و"رومانيا"

سوموديكا: فريقنا في المركز الرابع حالياً بأقل التكاليف لم يتلق سوى هزيمة واحدة

كشف المدير الفني الروماني لنادي الشباب، ماريوس سوموديكا؛ أنه سعيد في مهمته الحالية مع النادي، وينوي استكمال ما بدأه مع الفريق.

وقال المدرب إنه تلقى عرضاً لقيادة كلوج الروماني؛ لكنه رفض على الفور بسبب رغبته في البقاء مع الشباب، مشدداً على أنه سعيد ويلقى استحسان مشجعي النادي.

وأضاف المدرب، أن عرض كلوج الروماني لم يكن الوحيد، بل تلقى أيضاً عرضين من ناديين تركيين، لكنه رفضهما مثلما فعل مع عرض النادي الروماني.

وقال المدرب إن الفريق في المركز الرابع حالياً بأقل التكاليف حيث لم تكن هناك صفقات من العيار الثقيل، ومع ذلك لم يتلقَ الشباب سوى هزيمة واحدة من المتصدّر الهلال.