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بحضور الفيصل.. تعرف على نتائج قرعة "السوبر الإسباني"

يقام في جدة خلال الفترة من 8-12 يناير

بتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيمت اليوم قرعة النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في المملكة العربية السعودية بعد أشهر قليلة بالتحديد في يناير المقبل. ويأتي هذا بمشاركة الرباعي برشلونة وريال مدريد واتليتكو وفالنسيا في الفترة بين الثامن والـ١٢ من شهر يناير بالعام المقبل ٢٠٢٠ .

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: برشلونة ضد أتليتكو مدريد، فالنسيا ضد ريال مدريد، وستقام مباراة النصف نهائي الأولى في الثامن من شهر يناير المقبل على أن تقام مباراة النصف نهائي الثاني في التاسع من الشهر نفسه في مدينة جدة. وسيقام اللقاء النهائي بين الفائز بالمباراة الأولى والثانية في الـ١٢ من شهر يناير بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور الفيصل.. تعرف على نتائج قرعة "السوبر الإسباني"
سبق

بتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيمت اليوم قرعة النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في المملكة العربية السعودية بعد أشهر قليلة بالتحديد في يناير المقبل. ويأتي هذا بمشاركة الرباعي برشلونة وريال مدريد واتليتكو وفالنسيا في الفترة بين الثامن والـ١٢ من شهر يناير بالعام المقبل ٢٠٢٠ .

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: برشلونة ضد أتليتكو مدريد، فالنسيا ضد ريال مدريد، وستقام مباراة النصف نهائي الأولى في الثامن من شهر يناير المقبل على أن تقام مباراة النصف نهائي الثاني في التاسع من الشهر نفسه في مدينة جدة. وسيقام اللقاء النهائي بين الفائز بالمباراة الأولى والثانية في الـ١٢ من شهر يناير بجدة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
07:40 PM

بحضور الفيصل.. تعرف على نتائج قرعة "السوبر الإسباني"

يقام في جدة خلال الفترة من 8-12 يناير

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
3,125

بتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيمت اليوم قرعة النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في المملكة العربية السعودية بعد أشهر قليلة بالتحديد في يناير المقبل. ويأتي هذا بمشاركة الرباعي برشلونة وريال مدريد واتليتكو وفالنسيا في الفترة بين الثامن والـ١٢ من شهر يناير بالعام المقبل ٢٠٢٠ .

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: برشلونة ضد أتليتكو مدريد، فالنسيا ضد ريال مدريد، وستقام مباراة النصف نهائي الأولى في الثامن من شهر يناير المقبل على أن تقام مباراة النصف نهائي الثاني في التاسع من الشهر نفسه في مدينة جدة. وسيقام اللقاء النهائي بين الفائز بالمباراة الأولى والثانية في الـ١٢ من شهر يناير بجدة.

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