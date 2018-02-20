قتل زوجته إنهاءً للخلافات .. هنا قصة اعتقال باكستاني قبل فِراره إلى السعودية

فيما أكّدت المعلومات أن أقرباء القتيلة أبلغوا الشرطة عقب علمهم بمحاولة هروبه

قبضت السلطات الأمنية في مطار إسلام أباد، على رجل باكستاني في أثناء محاولته الفِرار إلى السعودية عقب إقدامه على قتل زوجته.

وذكرت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، أن المتهم تمّ توقيفه من قِبل رجال الأمن في مطار العاصمة الباكستانية بعد أن أبلغ أقرباء القتيلة بأن المتهم يحاول الفِرار.

وصرح متحدث باسم شرطة منطقة "نوشيرا" التي شهدت الجريمة، بأنه تمّ اعتقال المتهم في المطار في أثناء إنهائه إجراءات السفر إلى السعودية؛ حيث يعمل هناك.

ولم تكشف الشرطة أسباب الجريمة، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت الجارية، وأن المعلومات الأولية تشير إلى وجود خلافات شديدة بين الزوجين كانت مستمرة منذ فترة طويلة، وقرّر الزوج إنهائها بقتل زوجته قبل سفره.