النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي

يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة، وعدد من عمداء وعميدات الكليات.

جاء ذلك، بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لتسعة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما تسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة.

وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنجزات الجامعة، مؤكداً أنها شريك رئيس في تنمية الإنسان والمكان.

كما نوّه بأهمية هذا الاعتماد الذي يترجم جهود الجامعة المتواصلة في تحقيق الجودة، وأنه يعد حافزاً لتحقيق الجامعة ومنسوبيها، للمزيد من التميز والنجاح في مختلف المبادرات والمجالات والخدمات التي تقدمها.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع.

واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من رئيس جامعة جازان، عن التقرير السنوي والاعتماد البرامجي الذي حققته الجامعة في تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، والتصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، والتغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.

ويعد تتويجاً لجهودها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي
سبق

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة، وعدد من عمداء وعميدات الكليات.

جاء ذلك، بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لتسعة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما تسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة.

وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنجزات الجامعة، مؤكداً أنها شريك رئيس في تنمية الإنسان والمكان.

كما نوّه بأهمية هذا الاعتماد الذي يترجم جهود الجامعة المتواصلة في تحقيق الجودة، وأنه يعد حافزاً لتحقيق الجامعة ومنسوبيها، للمزيد من التميز والنجاح في مختلف المبادرات والمجالات والخدمات التي تقدمها.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع.

واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من رئيس جامعة جازان، عن التقرير السنوي والاعتماد البرامجي الذي حققته الجامعة في تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، والتصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، والتغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.

ويعد تتويجاً لجهودها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:03 PM

نائب أمير جازان يهنئ الجامعة بالاعتماد البرامجي

يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
25

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة، وعدد من عمداء وعميدات الكليات.

جاء ذلك، بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لتسعة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما تسلّم التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجامعة.

وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنجزات الجامعة، مؤكداً أنها شريك رئيس في تنمية الإنسان والمكان.

كما نوّه بأهمية هذا الاعتماد الذي يترجم جهود الجامعة المتواصلة في تحقيق الجودة، وأنه يعد حافزاً لتحقيق الجامعة ومنسوبيها، للمزيد من التميز والنجاح في مختلف المبادرات والمجالات والخدمات التي تقدمها.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود والعمل؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع.

واستمع نائب أمير جازان لشرح مفصل من رئيس جامعة جازان، عن التقرير السنوي والاعتماد البرامجي الذي حققته الجامعة في تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، والتصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، والتغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.

ويعد تتويجاً لجهودها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,132
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة