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التونسي أنيس البدري لاعباً اتحادياً لموسمين ونصف

وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقداً مع لاعب نادي الترجي التونسي أنيس البدري بعقد يمتد لعامين ونصف.

وكانت إدارة الاتحاد قد اتفقت مع اللاعب على توقيع العقد قبيل يومين لكن إدارة نادي الترجي التونسي رفضت في بيان نشر لها التنازل عن اللاعب بحجة أن المبلغ المقدم من إدارة نادي الاتحاد لا يوازي عطاء اللاعب، فقامت إدارة نادي الاتحاد بزيادة المبلغ المقدم لشراء المدة المتبقية للاعب وهي فترة الستة أشهر، وأبدت إدارة الترجي موافقتها على رحيل اللاعب لنادي الاتحاد في بيان نشر مساء اليوم.

الاتحاد أنيس البدري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التونسي أنيس البدري لاعباً اتحادياً لموسمين ونصف
سبق

وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقداً مع لاعب نادي الترجي التونسي أنيس البدري بعقد يمتد لعامين ونصف.

وكانت إدارة الاتحاد قد اتفقت مع اللاعب على توقيع العقد قبيل يومين لكن إدارة نادي الترجي التونسي رفضت في بيان نشر لها التنازل عن اللاعب بحجة أن المبلغ المقدم من إدارة نادي الاتحاد لا يوازي عطاء اللاعب، فقامت إدارة نادي الاتحاد بزيادة المبلغ المقدم لشراء المدة المتبقية للاعب وهي فترة الستة أشهر، وأبدت إدارة الترجي موافقتها على رحيل اللاعب لنادي الاتحاد في بيان نشر مساء اليوم.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:01 AM

التونسي أنيس البدري لاعباً اتحادياً لموسمين ونصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقداً مع لاعب نادي الترجي التونسي أنيس البدري بعقد يمتد لعامين ونصف.

وكانت إدارة الاتحاد قد اتفقت مع اللاعب على توقيع العقد قبيل يومين لكن إدارة نادي الترجي التونسي رفضت في بيان نشر لها التنازل عن اللاعب بحجة أن المبلغ المقدم من إدارة نادي الاتحاد لا يوازي عطاء اللاعب، فقامت إدارة نادي الاتحاد بزيادة المبلغ المقدم لشراء المدة المتبقية للاعب وهي فترة الستة أشهر، وأبدت إدارة الترجي موافقتها على رحيل اللاعب لنادي الاتحاد في بيان نشر مساء اليوم.

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