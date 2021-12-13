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شاهد.. وزير المالية: سنعيد النظر بضريبة القيمة المضافة في حال تحسُّن الوضع المالي

أوضح أن خطاب الملك تضمَّن التركيز على الاستدامة المالية واستمرار الإصلاحات

أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أنه سيتم إعادة النظر في موضوع قيمة ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية. والفائض الحالي لا يغطي العجز لسنوات سابقة".

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي بشأن ميزانية السعودية لعام 2022، التي أقرها مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسقوف الإنفاق على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن إجمالي ما سيُنفَق في المملكة حتى 2030 نحو 27 تريليون ريال.

وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تضمَّن التركيز على الاستدامة المالية، واستمرار الإصلاحات.

وقال الجدعان إن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدَّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعَيْن الصحي والخاص، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديَيْن المتوسط والطويل. مبينًا أن تلك السياسات انعكست إيجابًا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نموًّا متسارعًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير المالية: سنعيد النظر بضريبة القيمة المضافة في حال تحسُّن الوضع المالي
سبق

أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أنه سيتم إعادة النظر في موضوع قيمة ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية. والفائض الحالي لا يغطي العجز لسنوات سابقة".

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي بشأن ميزانية السعودية لعام 2022، التي أقرها مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسقوف الإنفاق على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن إجمالي ما سيُنفَق في المملكة حتى 2030 نحو 27 تريليون ريال.

وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تضمَّن التركيز على الاستدامة المالية، واستمرار الإصلاحات.

وقال الجدعان إن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدَّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعَيْن الصحي والخاص، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديَيْن المتوسط والطويل. مبينًا أن تلك السياسات انعكست إيجابًا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نموًّا متسارعًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
01:04 AM

شاهد.. وزير المالية: سنعيد النظر بضريبة القيمة المضافة في حال تحسُّن الوضع المالي

أوضح أن خطاب الملك تضمَّن التركيز على الاستدامة المالية واستمرار الإصلاحات

A A A
حامد العلي - الرياض
11
15,646

أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أنه سيتم إعادة النظر في موضوع قيمة ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية. والفائض الحالي لا يغطي العجز لسنوات سابقة".

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي بشأن ميزانية السعودية لعام 2022، التي أقرها مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسقوف الإنفاق على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن إجمالي ما سيُنفَق في المملكة حتى 2030 نحو 27 تريليون ريال.

وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تضمَّن التركيز على الاستدامة المالية، واستمرار الإصلاحات.

وقال الجدعان إن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدَّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعَيْن الصحي والخاص، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديَيْن المتوسط والطويل. مبينًا أن تلك السياسات انعكست إيجابًا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نموًّا متسارعًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

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