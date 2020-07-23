نمت إيرادات مايكروسوفت لتصل إلى 38.0 مليار دولار في الربع المالي الرابع من عام 2020، وذلك بالمقارنة مع الإيرادات البالغة 33.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019.
38 مليار ..
نمت إيرادات مايكروسوفت لتصل إلى 38.0 مليار دولار في الربع المالي الرابع من عام 2020، وذلك بالمقارنة مع الإيرادات البالغة 33.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019.مايكروسوفت
اعلان
38 مليار ..صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-23
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:11 PM
38 مليار ..
نمت إيرادات مايكروسوفت لتصل إلى 38.0 مليار دولار في الربع المالي الرابع من عام 2020، وذلك بالمقارنة مع الإيرادات البالغة 33.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
1,094
2.5 مليار ..
30 يناير
7,978
91 مليار ..
29 يناير
19,522
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,120