النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

تعتمد على البث المباشر من مواقع الخدمات ومراقبة الأسواق ومراكز البيع

تفقَّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، مساء اليوم غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.

وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، وذلك عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملاحظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.

كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء، تحلل البيانات المرصودة يوميًّا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.

واطلع أمين الرياض على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توافر الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بما يتماشى مع حجم الإقبال السكاني المتوقع خلال أيام العيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى
سبق

تفقَّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، مساء اليوم غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.

وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، وذلك عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملاحظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.

كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء، تحلل البيانات المرصودة يوميًّا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.

واطلع أمين الرياض على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توافر الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بما يتماشى مع حجم الإقبال السكاني المتوقع خلال أيام العيد.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:15 PM

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

تعتمد على البث المباشر من مواقع الخدمات ومراقبة الأسواق ومراكز البيع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
706

تفقَّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، مساء اليوم غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.

وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، وذلك عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملاحظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.

كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء، تحلل البيانات المرصودة يوميًّا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.

واطلع أمين الرياض على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توافر الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بما يتماشى مع حجم الإقبال السكاني المتوقع خلال أيام العيد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,466
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,666
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,215

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة