النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الخاصة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
05:25 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الخاصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
349

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,669
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة