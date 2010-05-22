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"أسترازينيكا" بدلًا من "فايزر".. خطأ يبدل لقاح كورونا لـ17 شخصًا

جمعية التأمين الصحي بألمانيا: للأسف حدث هذا الأمر رغم التدابير العالية

أدى خطأ في مركز للتطعيم ضد "كورونا" في مدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا، إلى حصول 17 شخصًا على لقاح "أسترازينيكا" بدلًا من لقاح "موديرنا".

وقالت جمعية التأمين الصحي، اليوم السبت: لم يتضح بعدُ على وجه الدقة مَن كان هؤلاء الأشخاص.

وكان 69 شخصًا قد تم تطعيمهم في المركز، يوم الثلاثاء الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، كلاوس هيكرمان إنه تم إبلاغ هؤلاء الأشخاص كتابيًّا ولم تتمكن الجمعية من إعطاء بيانات عن أعمارهم بالضبط، وقالت إن الواقعة مرتبطة بجرعات أولى.

يُذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم توصي بإعطاء لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، مع إمكانية إعطاء هذا اللقاح أيضًا للفئات العمرية الأصغر عند الرغبة، مع الأخذ بمشورة طبية.

وتقوم مراكز التطعيم في ولاية سكسونيا "التي تقع فيها مدينة كمنيتس"، بإعطاء لقاح أسترازينيكا، بشكل منتظم، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، كما أنها شرعت منذ فترة قصيرة في إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

وأعربت الجمعية عن أسفها لتبديل اللقاحات، وقالت في بيان: للأسف تعذر منع حدوث هذا الأمر رغم التدابير العالية للسلامة وآليات الرقابة.

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات تأديبية على مستوى العاملين بسبب هذه الواقعة.

وأضافت أن ملابسات الواقعة ستخضع للمراجعة مجددًا، وسيتم إصدار تعليمات للعاملين بناءً على هذه المراجعة.

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"أسترازينيكا" بدلًا من "فايزر".. خطأ يبدل لقاح كورونا لـ17 شخصًا
سبق

أدى خطأ في مركز للتطعيم ضد "كورونا" في مدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا، إلى حصول 17 شخصًا على لقاح "أسترازينيكا" بدلًا من لقاح "موديرنا".

وقالت جمعية التأمين الصحي، اليوم السبت: لم يتضح بعدُ على وجه الدقة مَن كان هؤلاء الأشخاص.

وكان 69 شخصًا قد تم تطعيمهم في المركز، يوم الثلاثاء الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، كلاوس هيكرمان إنه تم إبلاغ هؤلاء الأشخاص كتابيًّا ولم تتمكن الجمعية من إعطاء بيانات عن أعمارهم بالضبط، وقالت إن الواقعة مرتبطة بجرعات أولى.

يُذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم توصي بإعطاء لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، مع إمكانية إعطاء هذا اللقاح أيضًا للفئات العمرية الأصغر عند الرغبة، مع الأخذ بمشورة طبية.

وتقوم مراكز التطعيم في ولاية سكسونيا "التي تقع فيها مدينة كمنيتس"، بإعطاء لقاح أسترازينيكا، بشكل منتظم، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، كما أنها شرعت منذ فترة قصيرة في إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

وأعربت الجمعية عن أسفها لتبديل اللقاحات، وقالت في بيان: للأسف تعذر منع حدوث هذا الأمر رغم التدابير العالية للسلامة وآليات الرقابة.

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات تأديبية على مستوى العاملين بسبب هذه الواقعة.

وأضافت أن ملابسات الواقعة ستخضع للمراجعة مجددًا، وسيتم إصدار تعليمات للعاملين بناءً على هذه المراجعة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
02:58 PM

"أسترازينيكا" بدلًا من "فايزر".. خطأ يبدل لقاح كورونا لـ17 شخصًا

جمعية التأمين الصحي بألمانيا: للأسف حدث هذا الأمر رغم التدابير العالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى خطأ في مركز للتطعيم ضد "كورونا" في مدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا، إلى حصول 17 شخصًا على لقاح "أسترازينيكا" بدلًا من لقاح "موديرنا".

وقالت جمعية التأمين الصحي، اليوم السبت: لم يتضح بعدُ على وجه الدقة مَن كان هؤلاء الأشخاص.

وكان 69 شخصًا قد تم تطعيمهم في المركز، يوم الثلاثاء الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، كلاوس هيكرمان إنه تم إبلاغ هؤلاء الأشخاص كتابيًّا ولم تتمكن الجمعية من إعطاء بيانات عن أعمارهم بالضبط، وقالت إن الواقعة مرتبطة بجرعات أولى.

يُذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم توصي بإعطاء لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، مع إمكانية إعطاء هذا اللقاح أيضًا للفئات العمرية الأصغر عند الرغبة، مع الأخذ بمشورة طبية.

وتقوم مراكز التطعيم في ولاية سكسونيا "التي تقع فيها مدينة كمنيتس"، بإعطاء لقاح أسترازينيكا، بشكل منتظم، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، كما أنها شرعت منذ فترة قصيرة في إعطاء هذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

وأعربت الجمعية عن أسفها لتبديل اللقاحات، وقالت في بيان: للأسف تعذر منع حدوث هذا الأمر رغم التدابير العالية للسلامة وآليات الرقابة.

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات تأديبية على مستوى العاملين بسبب هذه الواقعة.

وأضافت أن ملابسات الواقعة ستخضع للمراجعة مجددًا، وسيتم إصدار تعليمات للعاملين بناءً على هذه المراجعة.

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