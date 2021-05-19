بينهم سيدة وطفل.. قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً من القدس

استشهاد أربعة آخرين في قصف إسرائيلي على دير البلح وجحر الديك

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 14 مواطناً فلسطينياً من مناطق متفرقة في القدس المحتلة، بينهم سيدة وولدها.

وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة جواهر دعنا شويكي وولدها خالد شويكي من بلدة سلوان وحوّلتهما للتحقيق، فيما اقتحمت مخابرات الاحتلال حي بطن الهوى، ودققت بهويات العديد من المواطنين، وسلّمت استدعاءات للتحقيق لزوجة معتقل ولوالدة آخر من الحي.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عبدالرحمن السلايمة من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت أن مخابرات وقوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم عويسات من منطقة "الدوار" في جبل المكبر بالقدس المحتلة، كان الاحتلال اعتقل والده وشقيقه قبل أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطناً فلسطينياً من حي الشيخ جراح وبلدتي شعفاط وحزما، إضافة إلى الشابين قصي الخطيب، وأحمد نصيف سعيد من حزما عقب مداهمة منزلي ذويهما واستجواب قاطنيهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من منازلهم بينهم شقيقان هم: عنان ناصر أبو خضير، وحكيم يوسف أبو خضير، وسيف ومحمد عزات أبو خضير.

في سياق متصل استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد مُزارع جراء قصف مدفعي على منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في مدينة دير البلح، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من ساكنيه وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة جحر الديك، مما أدى إلى استشهاد مُزارع فلسطيني كان يعمل في أرضه.