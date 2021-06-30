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"سكاربا" صانع ألعاب "بالميراس" على رادار "الاتحاد"

وسط منافسة مع الفيصلي للظفر بخدمات اللاعب

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن صانع ألعاب نادي بالميراس، اللاعب غوستافو سكاربا قد بأت على رادار نادي الاتحاد.


وبحسب ما نقل حساب " central da bola” فإن المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي قد طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب مطلوب أيضاً في نادي الفيصلي الذي يسعى للتعاقد معه.

اللاعب شارك هذا الموسم في 28 مباراة حيث سجّل 5 أهداف وصنع 14 آخرين وهو أكثر من صنع أهداف هذا الموسم في المسابقة البرازيلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سكاربا" صانع ألعاب "بالميراس" على رادار "الاتحاد"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن صانع ألعاب نادي بالميراس، اللاعب غوستافو سكاربا قد بأت على رادار نادي الاتحاد.


وبحسب ما نقل حساب " central da bola” فإن المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي قد طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب مطلوب أيضاً في نادي الفيصلي الذي يسعى للتعاقد معه.

اللاعب شارك هذا الموسم في 28 مباراة حيث سجّل 5 أهداف وصنع 14 آخرين وهو أكثر من صنع أهداف هذا الموسم في المسابقة البرازيلية.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:05 PM

"سكاربا" صانع ألعاب "بالميراس" على رادار "الاتحاد"

وسط منافسة مع الفيصلي للظفر بخدمات اللاعب

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,002

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن صانع ألعاب نادي بالميراس، اللاعب غوستافو سكاربا قد بأت على رادار نادي الاتحاد.


وبحسب ما نقل حساب " central da bola” فإن المدير الفني لنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي قد طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب مطلوب أيضاً في نادي الفيصلي الذي يسعى للتعاقد معه.

اللاعب شارك هذا الموسم في 28 مباراة حيث سجّل 5 أهداف وصنع 14 آخرين وهو أكثر من صنع أهداف هذا الموسم في المسابقة البرازيلية.

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