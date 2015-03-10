النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على"كورونا" في بؤرة تفشي الفيروس

خلال زيارته إلى مدينة "ووهان".. الأولى له منذ انتشار المرض

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السيطرة على كورونا في هوبي بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني وصل إلى مدينة ووهان "بؤرة تفشي فيروس كورونا"، حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى .

ووفق رويترز، تعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها.

الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الرئيس الصيني يعلن السيطرة على"كورونا" في بؤرة تفشي الفيروس
سبق

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السيطرة على كورونا في هوبي بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني وصل إلى مدينة ووهان "بؤرة تفشي فيروس كورونا"، حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى .

ووفق رويترز، تعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:37 PM

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على"كورونا" في بؤرة تفشي الفيروس

خلال زيارته إلى مدينة "ووهان".. الأولى له منذ انتشار المرض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,334

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السيطرة على كورونا في هوبي بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني وصل إلى مدينة ووهان "بؤرة تفشي فيروس كورونا"، حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى .

ووفق رويترز، تعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,246
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,305

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة