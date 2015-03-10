ووفق رويترز، تعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها.

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني وصل إلى مدينة ووهان "بؤرة تفشي فيروس كورونا"، حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى .

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السيطرة على كورونا في هوبي بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على"كورونا" في بؤرة تفشي الفيروس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-10 أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السيطرة على كورونا في هوبي بؤرة تفشي فيروس "كورونا". وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني وصل إلى مدينة ووهان "بؤرة تفشي فيروس كورونا"، حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى . ووفق رويترز، تعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 03:37 PM

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على"كورونا" في بؤرة تفشي الفيروس خلال زيارته إلى مدينة "ووهان".. الأولى له منذ انتشار المرض





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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ السيطرة على كورونا في هوبي بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني وصل إلى مدينة ووهان "بؤرة تفشي فيروس كورونا"، حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى .

ووفق رويترز، تعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها.