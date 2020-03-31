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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

إندونيسيا تمنح 30 ألف سجين إفراجاً مبكراً تجنباً لانتشار "كورونا"

بينهم الأفراد الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم

تستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين؛ في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في سجونها المكدسة، بحسب ما أفادت "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

ونصّت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة بامبانج وييونو أن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

في موازاة ذلك، أعلن الرئيس جوكو ويدودو، اليوم، حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 حالة إصابة، و122 حالة وفاة بالفيروس، لكن بعض المسؤولين والخبراء يعتقدون أن نقص الفحوص يخفي نطاقاً أوسع من التفشي في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا تمنح 30 ألف سجين إفراجاً مبكراً تجنباً لانتشار "كورونا"
سبق

تستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين؛ في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في سجونها المكدسة، بحسب ما أفادت "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

ونصّت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة بامبانج وييونو أن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

في موازاة ذلك، أعلن الرئيس جوكو ويدودو، اليوم، حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 حالة إصابة، و122 حالة وفاة بالفيروس، لكن بعض المسؤولين والخبراء يعتقدون أن نقص الفحوص يخفي نطاقاً أوسع من التفشي في البلاد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:26 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:39 PM

إندونيسيا تمنح 30 ألف سجين إفراجاً مبكراً تجنباً لانتشار "كورونا"

بينهم الأفراد الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين؛ في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في سجونها المكدسة، بحسب ما أفادت "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

ونصّت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة بامبانج وييونو أن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

في موازاة ذلك، أعلن الرئيس جوكو ويدودو، اليوم، حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 حالة إصابة، و122 حالة وفاة بالفيروس، لكن بعض المسؤولين والخبراء يعتقدون أن نقص الفحوص يخفي نطاقاً أوسع من التفشي في البلاد.

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