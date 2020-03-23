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"الداخلية" توضح عقوبات المخالفين لمنع التجول: غرامة 10 آلاف والسجن

مصدر مسؤول: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الغرامة والسجن لمن يخالف أحكام #منع_التجول.

وأوضحت الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأكد المصدر: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

وزارة الداخلية حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" توضح عقوبات المخالفين لمنع التجول: غرامة 10 آلاف والسجن
سبق

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الغرامة والسجن لمن يخالف أحكام #منع_التجول.

وأوضحت الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأكد المصدر: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
03:54 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:24 PM

"الداخلية" توضح عقوبات المخالفين لمنع التجول: غرامة 10 آلاف والسجن

مصدر مسؤول: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
9,873

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الغرامة والسجن لمن يخالف أحكام #منع_التجول.

وأوضحت الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأكد المصدر: لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

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