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"التعاون الإسلامي" تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ذي قار

"العثيمين" أكّد تضامن المنظمة مع العراق في هذا الظرف العصيب

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وقيادة وشعب جمهورية العراق، في حادثة حريق المستشفى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار، سائلاً المولى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد الأمين العام، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق في هذا الظرف العصيب.

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"التعاون الإسلامي" تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ذي قار
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وقيادة وشعب جمهورية العراق، في حادثة حريق المستشفى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار، سائلاً المولى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد الأمين العام، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق في هذا الظرف العصيب.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
01:07 PM

"التعاون الإسلامي" تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ذي قار

"العثيمين" أكّد تضامن المنظمة مع العراق في هذا الظرف العصيب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وقيادة وشعب جمهورية العراق، في حادثة حريق المستشفى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار، سائلاً المولى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد الأمين العام، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق في هذا الظرف العصيب.

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