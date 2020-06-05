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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

بعد تشديد الإجراءات.. تعرّف على المسموح به في محافظة جدة

استثنى قرار تشديد الإجراءات الصحية في محافظة جدة، بعض الإجراءات الهامة ومن أبرزها استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وبالقطارات.

كما تقرر السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، كما تقرر استمرار الفئات المستثناة في قرارات سابقة في ممارسة أعمالها في أضيق نطاق ووفق الضوابط التي التي تضعها الجهة المعنية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تشديد الإجراءات.. تعرّف على المسموح به في محافظة جدة
سبق

استثنى قرار تشديد الإجراءات الصحية في محافظة جدة، بعض الإجراءات الهامة ومن أبرزها استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وبالقطارات.

كما تقرر السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، كما تقرر استمرار الفئات المستثناة في قرارات سابقة في ممارسة أعمالها في أضيق نطاق ووفق الضوابط التي التي تضعها الجهة المعنية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:33 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
05:37 PM

بعد تشديد الإجراءات.. تعرّف على المسموح به في محافظة جدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
25,304

استثنى قرار تشديد الإجراءات الصحية في محافظة جدة، بعض الإجراءات الهامة ومن أبرزها استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وبالقطارات.

كما تقرر السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، كما تقرر استمرار الفئات المستثناة في قرارات سابقة في ممارسة أعمالها في أضيق نطاق ووفق الضوابط التي التي تضعها الجهة المعنية.

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