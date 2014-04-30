"اعقلها وتوكل".. 5 خطوات لتحويل هوايتك إلى مشروع تجاري ناجح

منها الأهداف وخطة العمل

للكثير منا هوايات جميلة ومفيدة؛ كالرسم أو صناعة الملابس، كأعمال الخرز أو الأرابيسك، النجارة أو التجارة، البرمجة وإنشاء مواقع الإنترنت أو صناعة السجاد وتركيب العطور.

وحسب مدونة "مديم" للكتابات الحرة، يحاول الكثيرون تحويل هوايتهم المفيدة إلى مشروعات تجارية؛ لكن هذا الأمر ليس سهلاً، كما يبدو لأول وهلة.

ويؤكد الخبراء أن تحويل هواياتك أو اهتماماتك إلى مهنة منتجة تدر دخلاً؛ يتطلب شجاعة وثقة وجهداً كبيراً، وتذكر أنك تتحول من هاوٍ إلى رجل أعمال؛ لذا "اعقلها وتوكل" أو خذ بالأسباب والنجاح والسداد من الله.

وهنا يقدم الخبراء خمس نصائح قيّمة لبناء نشاط تجاري مربح.

* أعِدّ استراتيجية لمشروعك

استثمار الوقت والمال في مشروع جديد أمر محفوف بالمخاطر؛ ولكن يمكن أن تحصل على نتائج أفضل إذا بدأت بوضع استراتيجية (خطة عمل طويلة المدى).

اقض وقتاً في البحث عن السلع أو الخدمات التي يحتاجها مجتمعك، وتخطط للعمل بها، حدد ميزانية المشروع وما يمكنك تنفيذه بشكل واقعي، تَعَرّف على التكاليف والتقنيات التي تحتاجها، قم بإنشاء قائمة أو جدول بيانات لاحتياجاتك المالية المتوقعة، وتشمل التراخيص، والمعدات، والأثاث، والمرافق، والمواد الخام.

حاول التعرف على اتجاهات السوق وحركة التسويق والأرباح التي يمكن أن تحققها.

من الحكمة أيضاً إجراء بحث حول المنافسة حتى لا تنتهك براءات اختراع أو حقوق الملكية الفكرية لأي شخص يقوم بإنتاج سلعة ما.

فكّر في ادخار بعض رأس المال التشغيلي؛ حيث قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتكوين العملاء والبدء في التسويق الجيد لسلعتك.

* حدد أهداف مشروعك

أثناء رسم استراتيجيتك؛ قد يكون من الضروري تحديد الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى؛ حتى لا تبدد مواردك على تفاصيل وأمور غير ضرورية تظهر فجأة.. يمكن أن تحدد أهدافك بأمور بارزة؛ مثل تحقيق قدْر معين من الأرباح في مدة زمنية، أو أن تزيد قائمة العملاء، أو أن تزيد رأس مال مشروعك.

أيضاً، حدد الخطوات اللازمة لإنجاز الأهداف قصيرة المدى وكيفية تأثيرها على تطلعاتك على المدى الطويل، وإذا تحققت الأهداف قصيرة المدى، كزيادة عدد العملاء أو زيادة ميزانية المشروع، فاعلم أنك على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف طويلة المدى، وأن أهدافك واقعية، قابلة للتحقق والقياس.

تحقيق أهداف المشروع بشكل مستمر يمنحك الثقة والارتياح، ويحفّزك على الاستمرار والتقدم والتطور.

* وسّع شبكة علاقاتك

توسيع وتنمية وتطوير علاقاتك القديمة والجديدة على حد سواء؛ هو استراتيجية أساسية لنجاح الأعمال؛ فالكثير من الناس سيكونون على صلة بمشروعك الجديد، العاملون معك سواء في الإنتاج أو التسويق، ورواد الأعمال ممن يُمِدونك بالمواد الخام والعملاء المستهدفون، ويمكنك تكوين شبكة علاقات جيدة إذا كنت تجيد الاتصال العاطفي الإيجابي مع من حولك.

احرص على العلاقات مع رواد الأعمال الناجحين في مجال عملك في مجتمعك الواقعي وعالم الإنترنت الافتراضي، وسيساعدك هذا على اكتشاف فرص التعلم والنمو، وستجد حولك من يقدم لك النصح والإرشاد في أمور كالتمويل أو المعدات أو الإعلانات.. كن في علاقاتك دائماً منفتحاً لتعلم شيء جديد.

* حافظ على ترتيب وتنظيم كل شيء في مكان العمل

إذا لم يكن لديك أموال كافية للعمل بها؛ فمن المرجح أن تبدأ العمل بمشروعك من المنزل؛ لذا من المهم تخصيص مساحة كافية لعملك، واتخاذ إجراءات لاستبعاد كل شيء يمكن أن يشتت انتباهك، مع وضع مخطط لسير العمل الخاص.

وفي مكان عملك؛ لا بد أن تحصل على إضاءة جيدة حتى لا تجهد عينيك، وتصاب بالإرهاق بسرعة، وينبغي أن يكون لديك نافذة واحدة على الأقل لدخول ضوء الشمس الطبيعي، ورتب أنواع الإضاءة الأخرى بشكل صحيح؛ بحيث يكون لديك دائماً رؤية واضحة لكل مهمة.

افصل جيداً بين أوقات ممارسة عملك وحياتك الشخصية؛ حتى لا تتأخر في الوفاء بما هو مطلوب في وقت معين، وتصاب بالإحباط والضغوط.

ضع جدول عمل مناسباً، وابذل قصارى جهدك للتشبث به، وذكّر الأصدقاء والعائلة بأنك لا تريد أن يتم إزعاجك أثناء ساعات العمل.

تأكد من السماح لنفسك بوقت للقيام بمهام اجتماعية يومية؛ مثل الرد على المحادثات الهاتفية، والمتابعة مع العملاء، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني.

ومع ذلك، حاول ألا تكون مدمن عمل مرتبكاً ومتعدد المهام، وتأكد من الالتزام بأوقات الراحة والاسترخاء والوقت الذي تقضيه مع العائلة، وحاول تجنب العمل حتى وقت متأخر من المساء.

* إنشاء مكان لتواجدك على الإنترنت

يوفر الإنترنت لرجال الأعمال العصريين فرصاً كثيرة لا يمكن تجاهلها؛ فتواجدك على الإنترنت يسهل على عملائك اكتشاف علامتك التجارية والتعرف عليها، ويمكن أن يكون أيضاً وسيلة مريحة للغاية وبأسعار معقولة للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم.

يمكنك الترويج لموقعك على الويب أو تسويق علامتك التجارية على مواقع شائعة مثل Etsy وAmazon وeBay التي تتمتع بالفعل بجمهور كبير.

أيضاً Word Press هو نظام إدارة محتوى شائع جداً لإعداد وصيانة موقع ويب.

هناك أيضاً شركات عبر الإنترنت مثل Shopify أو SquareSpace يمكنها مساعدتك في إنشاء متجرك الافتراضي المحترف.

سيوفر أيضاً الملف الشخصي للعمل على واحد أو أكثر من مواقع الشبكات الاجتماعية، إمكانات تسويق لا تُقَدّر بثمن. يمكنك بانتظام نشر محتوى يجذب جمهورك المستهدف، ومن المحتمل أيضاً أن يشارك متابعوك محتوى مفيداً ومثيراً مع متابعيهم؛ بحيث تنمو سمعتك عن طريق الكلمة الرقمية.