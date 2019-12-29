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مضيفة تتسبَّب في اعتقال طالب سعودي في الهند

زعمت أنها قامت بتسليفه مليوناً و500 ألف روبية

احتجزت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد طالباً سعودياً (30 عاماً) يدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران من الجنسية الهندية.

وزعمت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب السعودي مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال)، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات من الرياض إلى حيدر أباد.

وقالت صحيفة "the hans india" الهندية، إن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة أخيراً من الرياض الى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.

مضيفة طيران السلطات الهندية طالب سعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مضيفة تتسبَّب في اعتقال طالب سعودي في الهند
سبق

احتجزت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد طالباً سعودياً (30 عاماً) يدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران من الجنسية الهندية.

وزعمت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب السعودي مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال)، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات من الرياض إلى حيدر أباد.

وقالت صحيفة "the hans india" الهندية، إن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة أخيراً من الرياض الى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:27 AM

مضيفة تتسبَّب في اعتقال طالب سعودي في الهند

زعمت أنها قامت بتسليفه مليوناً و500 ألف روبية

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,452

احتجزت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد طالباً سعودياً (30 عاماً) يدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران من الجنسية الهندية.

وزعمت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب السعودي مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال)، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات من الرياض إلى حيدر أباد.

وقالت صحيفة "the hans india" الهندية، إن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة أخيراً من الرياض الى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.

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