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بعد "حادثة نوفمبر".. طبيب "بايدن": بدأ في التعافي وسيعود قريبًا لنشاطه المعتاد

"أوكونور": الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية والشروخ بقدمه التأمت بالكامل

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التعافي من الإصابة بشرخ في قدمه اليمنى، التي أصيب بها في نوفمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن يعود إلى نظام التمرينات المعتاد.

وأوضح طبيب بايدن، كيفن أوكونور أن "الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم.. الشروخ الصغيرة في قدمه التأمت بالكامل".

وقام بايدن في وقت سابق من يوم السبت بزيارة أخصائيي العظام في ديلاوير؛ لإجراء فحص بعد الإصابة بعشرة أسابيع؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ويتابع صحة بايدن عن كثب الحلفاءُ والمعارضون على حد سواء؛ بوصفه أكبر رئيس أمريكي سنًّا على الإطلاق يتولى هذا المنصب.

إلى ذلك، قال بايدن لمجلة "بيبول" الأمريكية: إن إدارته ستشبه إلى حد كبير إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، دون مشاركة أسرية بقدر ما كانت في البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد أنه "لن يشارك أي فرد في عائلتنا أو أسرتنا الكبيرة في أي مشروع حكومي أو سياسة خارجية، ولا أحد لديه مكتب في هذا المكان (البيت الأبيض)".

كما أعرب بايدن عن أمله في أنه "في مثل هذا الوقت من العام المقبل؛ نكون قد عدنا إلى طبيعتنا بشكل أساسي فيما يتعلق بفيروس كورونا".

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد "حادثة نوفمبر".. طبيب "بايدن": بدأ في التعافي وسيعود قريبًا لنشاطه المعتاد
سبق

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التعافي من الإصابة بشرخ في قدمه اليمنى، التي أصيب بها في نوفمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن يعود إلى نظام التمرينات المعتاد.

وأوضح طبيب بايدن، كيفن أوكونور أن "الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم.. الشروخ الصغيرة في قدمه التأمت بالكامل".

وقام بايدن في وقت سابق من يوم السبت بزيارة أخصائيي العظام في ديلاوير؛ لإجراء فحص بعد الإصابة بعشرة أسابيع؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ويتابع صحة بايدن عن كثب الحلفاءُ والمعارضون على حد سواء؛ بوصفه أكبر رئيس أمريكي سنًّا على الإطلاق يتولى هذا المنصب.

إلى ذلك، قال بايدن لمجلة "بيبول" الأمريكية: إن إدارته ستشبه إلى حد كبير إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، دون مشاركة أسرية بقدر ما كانت في البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد أنه "لن يشارك أي فرد في عائلتنا أو أسرتنا الكبيرة في أي مشروع حكومي أو سياسة خارجية، ولا أحد لديه مكتب في هذا المكان (البيت الأبيض)".

كما أعرب بايدن عن أمله في أنه "في مثل هذا الوقت من العام المقبل؛ نكون قد عدنا إلى طبيعتنا بشكل أساسي فيما يتعلق بفيروس كورونا".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

بعد "حادثة نوفمبر".. طبيب "بايدن": بدأ في التعافي وسيعود قريبًا لنشاطه المعتاد

"أوكونور": الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية والشروخ بقدمه التأمت بالكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التعافي من الإصابة بشرخ في قدمه اليمنى، التي أصيب بها في نوفمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن يعود إلى نظام التمرينات المعتاد.

وأوضح طبيب بايدن، كيفن أوكونور أن "الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم.. الشروخ الصغيرة في قدمه التأمت بالكامل".

وقام بايدن في وقت سابق من يوم السبت بزيارة أخصائيي العظام في ديلاوير؛ لإجراء فحص بعد الإصابة بعشرة أسابيع؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ويتابع صحة بايدن عن كثب الحلفاءُ والمعارضون على حد سواء؛ بوصفه أكبر رئيس أمريكي سنًّا على الإطلاق يتولى هذا المنصب.

إلى ذلك، قال بايدن لمجلة "بيبول" الأمريكية: إن إدارته ستشبه إلى حد كبير إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، دون مشاركة أسرية بقدر ما كانت في البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد أنه "لن يشارك أي فرد في عائلتنا أو أسرتنا الكبيرة في أي مشروع حكومي أو سياسة خارجية، ولا أحد لديه مكتب في هذا المكان (البيت الأبيض)".

كما أعرب بايدن عن أمله في أنه "في مثل هذا الوقت من العام المقبل؛ نكون قد عدنا إلى طبيعتنا بشكل أساسي فيما يتعلق بفيروس كورونا".

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