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تأكيداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن الإرهابيين .. "أمن الدولة" تُطلق حملة تعريفية بـ "990"

بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم عبر مركز البلاغات الأمنية

أطلقت رئاسة أمن الدولة، أخيراً، حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990)، بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

وترمي الحملة إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

وضمن حملتها التعريفية في مرحلتها الأولى، تشارك رئاسة أمن الدولة بفعاليات موسم الرياض وموسم الدرعية من خلال معرض في وينتر وندر لاند وبوليفارد الرياض وواحة الدرعية تقدم من خلال المعلومات للزوار عن مهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990).

جدير بالذكر أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم (990) ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa لتلقي البلاغات عن أيّ ملاحظات أمنية.

رئاسة أمن الدولة الإرهابيين مركز البلاغات الأمنية 990

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن الإرهابيين .. "أمن الدولة" تُطلق حملة تعريفية بـ "990"
سبق

أطلقت رئاسة أمن الدولة، أخيراً، حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990)، بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

وترمي الحملة إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

وضمن حملتها التعريفية في مرحلتها الأولى، تشارك رئاسة أمن الدولة بفعاليات موسم الرياض وموسم الدرعية من خلال معرض في وينتر وندر لاند وبوليفارد الرياض وواحة الدرعية تقدم من خلال المعلومات للزوار عن مهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990).

جدير بالذكر أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم (990) ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa لتلقي البلاغات عن أيّ ملاحظات أمنية.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
12:49 PM

تأكيداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن الإرهابيين .. "أمن الدولة" تُطلق حملة تعريفية بـ "990"

بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم عبر مركز البلاغات الأمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت رئاسة أمن الدولة، أخيراً، حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990)، بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

وترمي الحملة إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

وضمن حملتها التعريفية في مرحلتها الأولى، تشارك رئاسة أمن الدولة بفعاليات موسم الرياض وموسم الدرعية من خلال معرض في وينتر وندر لاند وبوليفارد الرياض وواحة الدرعية تقدم من خلال المعلومات للزوار عن مهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990).

جدير بالذكر أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم (990) ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa لتلقي البلاغات عن أيّ ملاحظات أمنية.

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