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"الأرصاد" تنبّه نجران من أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

قالت: الحالة تشمل 6 محافظات وتستمر حتى الـ 12 ظهراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية ظهراً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه نجران من أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية ظهراً.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:16 AM

"الأرصاد" تنبّه نجران من أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية

قالت: الحالة تشمل 6 محافظات وتستمر حتى الـ 12 ظهراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية ظهراً.

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