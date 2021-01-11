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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" عن حالات كورونا الجديدة.. جاءت عقب إجراء 42599 فحصاً مخبرياً

1948 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

كشفت وزارة الصحة أن الـ140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المعلنة اليوم جاءت عقب إجراء 42599 فحصاً مخبرياً جديداً، موضحة أن هناك 1948 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 312 حالة حرجة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 140 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363949 حالة، م كما تم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 355706 حالات.

وبلغ عدد الوفيات 6295 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء 42599 فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" عن حالات كورونا الجديدة.. جاءت عقب إجراء 42599 فحصاً مخبرياً
سبق

كشفت وزارة الصحة أن الـ140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المعلنة اليوم جاءت عقب إجراء 42599 فحصاً مخبرياً جديداً، موضحة أن هناك 1948 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 312 حالة حرجة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 140 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363949 حالة، م كما تم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 355706 حالات.

وبلغ عدد الوفيات 6295 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء 42599 فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
03:56 PM

"الصحة" عن حالات كورونا الجديدة.. جاءت عقب إجراء 42599 فحصاً مخبرياً

1948 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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1,580

كشفت وزارة الصحة أن الـ140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المعلنة اليوم جاءت عقب إجراء 42599 فحصاً مخبرياً جديداً، موضحة أن هناك 1948 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 312 حالة حرجة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 140 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363949 حالة، م كما تم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 355706 حالات.

وبلغ عدد الوفيات 6295 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء 42599 فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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