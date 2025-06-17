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الانكماش الأعمق.. صادرات اليابان تهوي بأسرع وتيرة منذ 11 عامًا

انخفاض 70% في شحنات السيارات وأجزائها

انخفضت صادرات اليابان في مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009؛ إذ هوت شحنات السيارات المتجهة للولايات المتحدة؛ مما يعزز التوقعات بانكماش أعمق لثالث أكبر اقتصادات العالم في ربع السنة الحالي.

وأوضحت بيانات رسمية صدرت اليوم (الأربعاء)، أن صادرات اليابان هبطت 28.3 بالمئة في السنة المنتهية في مايو، وهو أسرع نزول منذ سبتمبر (أيلول) 2009. وجاءت النتيجة أسوأ من تراجع بنسبة 26.1 بالمئة توقعه استطلاع رأي أجرته رويترز، وينطوي على استمرار التراجع بقيم في خانة العشرات للشهر الثالث على التوالي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتقلصت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة، سوق اليابان الرئيسية، إلى النصف لتسجل أكبر تراجع سنوي منذ مارس (آذار) 2009، وذلك بسبب انخفاض بأكثر من سبعين بالمئة في شحنات السيارات وأجزائها، واليابان هي ثاني أكبر مصدر في العالم للسيارات.

ونزلت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة إلى 588 مليار ين (5.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2009؛ وهو ما يقلص فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة إلى عشرة مليارات ين، وهو الأقل منذ بدء الإحصاء في يناير (كانون الثاني) 1979.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 1.9 بالمئة في السنة المنتهية في مايو؛ بسبب نزول في المواد الخام الكيميائية والسيارات ومعدات صناعة الرقائق، وجاء ذلك في أعقاب هبوط سنوي بنسبة أربعة بالمئة في الشهر السابق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الانكماش الأعمق.. صادرات اليابان تهوي بأسرع وتيرة منذ 11 عامًا
سبق

انخفضت صادرات اليابان في مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009؛ إذ هوت شحنات السيارات المتجهة للولايات المتحدة؛ مما يعزز التوقعات بانكماش أعمق لثالث أكبر اقتصادات العالم في ربع السنة الحالي.

وأوضحت بيانات رسمية صدرت اليوم (الأربعاء)، أن صادرات اليابان هبطت 28.3 بالمئة في السنة المنتهية في مايو، وهو أسرع نزول منذ سبتمبر (أيلول) 2009. وجاءت النتيجة أسوأ من تراجع بنسبة 26.1 بالمئة توقعه استطلاع رأي أجرته رويترز، وينطوي على استمرار التراجع بقيم في خانة العشرات للشهر الثالث على التوالي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتقلصت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة، سوق اليابان الرئيسية، إلى النصف لتسجل أكبر تراجع سنوي منذ مارس (آذار) 2009، وذلك بسبب انخفاض بأكثر من سبعين بالمئة في شحنات السيارات وأجزائها، واليابان هي ثاني أكبر مصدر في العالم للسيارات.

ونزلت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة إلى 588 مليار ين (5.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2009؛ وهو ما يقلص فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة إلى عشرة مليارات ين، وهو الأقل منذ بدء الإحصاء في يناير (كانون الثاني) 1979.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 1.9 بالمئة في السنة المنتهية في مايو؛ بسبب نزول في المواد الخام الكيميائية والسيارات ومعدات صناعة الرقائق، وجاء ذلك في أعقاب هبوط سنوي بنسبة أربعة بالمئة في الشهر السابق.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:52 PM

الانكماش الأعمق.. صادرات اليابان تهوي بأسرع وتيرة منذ 11 عامًا

انخفاض 70% في شحنات السيارات وأجزائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت صادرات اليابان في مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009؛ إذ هوت شحنات السيارات المتجهة للولايات المتحدة؛ مما يعزز التوقعات بانكماش أعمق لثالث أكبر اقتصادات العالم في ربع السنة الحالي.

وأوضحت بيانات رسمية صدرت اليوم (الأربعاء)، أن صادرات اليابان هبطت 28.3 بالمئة في السنة المنتهية في مايو، وهو أسرع نزول منذ سبتمبر (أيلول) 2009. وجاءت النتيجة أسوأ من تراجع بنسبة 26.1 بالمئة توقعه استطلاع رأي أجرته رويترز، وينطوي على استمرار التراجع بقيم في خانة العشرات للشهر الثالث على التوالي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتقلصت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة، سوق اليابان الرئيسية، إلى النصف لتسجل أكبر تراجع سنوي منذ مارس (آذار) 2009، وذلك بسبب انخفاض بأكثر من سبعين بالمئة في شحنات السيارات وأجزائها، واليابان هي ثاني أكبر مصدر في العالم للسيارات.

ونزلت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة إلى 588 مليار ين (5.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2009؛ وهو ما يقلص فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة إلى عشرة مليارات ين، وهو الأقل منذ بدء الإحصاء في يناير (كانون الثاني) 1979.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 1.9 بالمئة في السنة المنتهية في مايو؛ بسبب نزول في المواد الخام الكيميائية والسيارات ومعدات صناعة الرقائق، وجاء ذلك في أعقاب هبوط سنوي بنسبة أربعة بالمئة في الشهر السابق.

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