"صحة حائل" تنفذ 5 مبادرات تطوعية استهدفت 4465 مستفيدًا

ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م خمس مبادرات تطوعية صحية، استهدفت 4465 مستفيدًا، حيث وصل عدد المتطوعين 53 متطوعًا ومتطوعة، وبلغ عدد الساعات التطوعية فيها إلى 618 ساعة.

وأشارت صحة حائل إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة حائل، وتهدف إلى خدمة وتوعية أفراد المجتمع.