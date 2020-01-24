النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بهدف حمدالله.. النصر يتربّع على الصدارة

هزم الاتفاق في الجولة الـ15 من الدوري

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم، صدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلّبه على فريق الاتفاق 1-0 في الجولة 15.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

ضغط فريق الاتفاق في بداية المباراة، ولم يستثمر هذا الضغط في تسجيل هدف ليتلقّى هدفًا في مرماه عند الدقيقة 35 بعد كرة عرضية أرضية من أحمد موسى، ضربها حمد الله في الشباك.

وفي الشوط الثاني هدأ رتم المباراة، ولم يكن هناك أي خطورة من الفريقين، باستثناء بعض الهجمات.

ففي الدقيقة 57 لعب سلطان الغنام كرة عرضية أرضية، أبعدها رايس مبولحي،
وفي الدقيقة 71 توغّل حمدالله وسدّد كرة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 75 أهدر فواز الطريس انفرادةً، نجح في إبعادها جونز حارس النصر.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الاتفاق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بهدف حمدالله.. النصر يتربّع على الصدارة
سبق

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم، صدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلّبه على فريق الاتفاق 1-0 في الجولة 15.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

ضغط فريق الاتفاق في بداية المباراة، ولم يستثمر هذا الضغط في تسجيل هدف ليتلقّى هدفًا في مرماه عند الدقيقة 35 بعد كرة عرضية أرضية من أحمد موسى، ضربها حمد الله في الشباك.

وفي الشوط الثاني هدأ رتم المباراة، ولم يكن هناك أي خطورة من الفريقين، باستثناء بعض الهجمات.

ففي الدقيقة 57 لعب سلطان الغنام كرة عرضية أرضية، أبعدها رايس مبولحي،
وفي الدقيقة 71 توغّل حمدالله وسدّد كرة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 75 أهدر فواز الطريس انفرادةً، نجح في إبعادها جونز حارس النصر.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
08:12 PM

بهدف حمدالله.. النصر يتربّع على الصدارة

هزم الاتفاق في الجولة الـ15 من الدوري

A A A
عبدالعزيز الشريف - الباحة
7
4,148

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم، صدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلّبه على فريق الاتفاق 1-0 في الجولة 15.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

ضغط فريق الاتفاق في بداية المباراة، ولم يستثمر هذا الضغط في تسجيل هدف ليتلقّى هدفًا في مرماه عند الدقيقة 35 بعد كرة عرضية أرضية من أحمد موسى، ضربها حمد الله في الشباك.

وفي الشوط الثاني هدأ رتم المباراة، ولم يكن هناك أي خطورة من الفريقين، باستثناء بعض الهجمات.

ففي الدقيقة 57 لعب سلطان الغنام كرة عرضية أرضية، أبعدها رايس مبولحي،
وفي الدقيقة 71 توغّل حمدالله وسدّد كرة مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 75 أهدر فواز الطريس انفرادةً، نجح في إبعادها جونز حارس النصر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,309
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,159
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,596
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,258

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة