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قاعدة الملك عبدالله الجوية تحتفل باليوم الوطني 89

قُدم أوبريت وطني عن تطور الوطن والولاء للقيادة

احتفلت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي, بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عبدالله بن سعد الشمراني وعددٍ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والمهتمين وزوار القاعدة الجوية، وذلك في مقر النادي الرياضي بالقاعدة.

واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات مثل تاريخ المملكة خلال 89 عامًا وما تحقق من الأمن والأمان الذي شهدته بلادنا, وفقرة دعاء بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي, إضافة إلى عروض وشيلات وطنية وأناشيد وطنية وفرق شعبية, إلى جانب توزيع المنشورات الوطنية والأعلام والهدايا علاوة علی مشاركة أبناء منسوبي القاعدة الجوية.

وقُدم خلال الحفل عددٌ من العروض منها أوبريت وطني تم خلاله بدء الحفل الخطابي بحضور اللواء عبدالله بن سعد الشمراني اشتمل علی القرآن الكريم ثم كلمة لقائد القاعدة وصف مكانة اليوم الوطني الكبير وأنه إحياء للجيل والتذكير بمقدراته ثم عرض فيلم يحكي إنجازات القاعدة ودورها في دعم القوات الجوية، بعدها قُدم أوبريت وطني علی مسرح النادي المجهز حكی رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتزاز المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بالمملكة وملكها وولي عهده وأبطالنا في الحد الجنوبي، ثم قدمت العرضة السعودية.

وأكد قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية أن ذكرى اليوم الوطني تعد مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع ويتابع الجميع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في جميع المجالات حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة علميًا وتقنيًا بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين, مشيرًا إلى أن الحفل يهدف إلى إظهار مكانة اليوم الوطني المجيد لدى عموم أبناء الشعب مدنيين كانوا أو عسكريين.

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قاعدة الملك عبدالله الجوية تحتفل باليوم الوطني 89
سبق

احتفلت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي, بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عبدالله بن سعد الشمراني وعددٍ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والمهتمين وزوار القاعدة الجوية، وذلك في مقر النادي الرياضي بالقاعدة.

واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات مثل تاريخ المملكة خلال 89 عامًا وما تحقق من الأمن والأمان الذي شهدته بلادنا, وفقرة دعاء بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي, إضافة إلى عروض وشيلات وطنية وأناشيد وطنية وفرق شعبية, إلى جانب توزيع المنشورات الوطنية والأعلام والهدايا علاوة علی مشاركة أبناء منسوبي القاعدة الجوية.

وقُدم خلال الحفل عددٌ من العروض منها أوبريت وطني تم خلاله بدء الحفل الخطابي بحضور اللواء عبدالله بن سعد الشمراني اشتمل علی القرآن الكريم ثم كلمة لقائد القاعدة وصف مكانة اليوم الوطني الكبير وأنه إحياء للجيل والتذكير بمقدراته ثم عرض فيلم يحكي إنجازات القاعدة ودورها في دعم القوات الجوية، بعدها قُدم أوبريت وطني علی مسرح النادي المجهز حكی رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتزاز المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بالمملكة وملكها وولي عهده وأبطالنا في الحد الجنوبي، ثم قدمت العرضة السعودية.

وأكد قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية أن ذكرى اليوم الوطني تعد مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع ويتابع الجميع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في جميع المجالات حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة علميًا وتقنيًا بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين, مشيرًا إلى أن الحفل يهدف إلى إظهار مكانة اليوم الوطني المجيد لدى عموم أبناء الشعب مدنيين كانوا أو عسكريين.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:43 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
11:54 PM

قاعدة الملك عبدالله الجوية تحتفل باليوم الوطني 89

قُدم أوبريت وطني عن تطور الوطن والولاء للقيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفلت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي, بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عبدالله بن سعد الشمراني وعددٍ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين والمهتمين وزوار القاعدة الجوية، وذلك في مقر النادي الرياضي بالقاعدة.

واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات مثل تاريخ المملكة خلال 89 عامًا وما تحقق من الأمن والأمان الذي شهدته بلادنا, وفقرة دعاء بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي, إضافة إلى عروض وشيلات وطنية وأناشيد وطنية وفرق شعبية, إلى جانب توزيع المنشورات الوطنية والأعلام والهدايا علاوة علی مشاركة أبناء منسوبي القاعدة الجوية.

وقُدم خلال الحفل عددٌ من العروض منها أوبريت وطني تم خلاله بدء الحفل الخطابي بحضور اللواء عبدالله بن سعد الشمراني اشتمل علی القرآن الكريم ثم كلمة لقائد القاعدة وصف مكانة اليوم الوطني الكبير وأنه إحياء للجيل والتذكير بمقدراته ثم عرض فيلم يحكي إنجازات القاعدة ودورها في دعم القوات الجوية، بعدها قُدم أوبريت وطني علی مسرح النادي المجهز حكی رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتزاز المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بالمملكة وملكها وولي عهده وأبطالنا في الحد الجنوبي، ثم قدمت العرضة السعودية.

وأكد قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية أن ذكرى اليوم الوطني تعد مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع ويتابع الجميع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في جميع المجالات حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة علميًا وتقنيًا بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين, مشيرًا إلى أن الحفل يهدف إلى إظهار مكانة اليوم الوطني المجيد لدى عموم أبناء الشعب مدنيين كانوا أو عسكريين.

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