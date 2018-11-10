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مرحباً ملك الحزم .. هكذا تزيّنت تبوك استعداداً لزيارة خادم الحرمين المرتقبة

تعد الأولى منذ توليه الحكم ومن المنتظر أن يدشّن مشاريع تنموية في المنطقة

تزيّنت شوارع تبوك بصور خادم الحرمين الشريفين، التي حملت عبارات الترحيب، وذلك استعداداً لزيارته المرتقبة لمدينة تبوك، وحملت العبارات بـ "أهلاً بخادم البيتين، ومرحباً بملك الحزم والعزم، والقلوب تبتهج بمقدمكم، وأدام الله عزكم يا خادم الحرمين"، فيما تزيّنت طرق تبوك بالورد، وجسورها بالأعلام السعودية.

يُشار إلى أن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعد الأولى منذ توليه الحكم في السعودية، ومن المنتظر أن يدشّن خلال زيارته عدداً من المشاريع التنموية في منطقة تبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرحباً ملك الحزم .. هكذا تزيّنت تبوك استعداداً لزيارة خادم الحرمين المرتقبة
سبق

تزيّنت شوارع تبوك بصور خادم الحرمين الشريفين، التي حملت عبارات الترحيب، وذلك استعداداً لزيارته المرتقبة لمدينة تبوك، وحملت العبارات بـ "أهلاً بخادم البيتين، ومرحباً بملك الحزم والعزم، والقلوب تبتهج بمقدمكم، وأدام الله عزكم يا خادم الحرمين"، فيما تزيّنت طرق تبوك بالورد، وجسورها بالأعلام السعودية.

يُشار إلى أن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعد الأولى منذ توليه الحكم في السعودية، ومن المنتظر أن يدشّن خلال زيارته عدداً من المشاريع التنموية في منطقة تبوك.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:06 PM

مرحباً ملك الحزم .. هكذا تزيّنت تبوك استعداداً لزيارة خادم الحرمين المرتقبة

تعد الأولى منذ توليه الحكم ومن المنتظر أن يدشّن مشاريع تنموية في المنطقة

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بدر الجبل - تبوك
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5,461

تزيّنت شوارع تبوك بصور خادم الحرمين الشريفين، التي حملت عبارات الترحيب، وذلك استعداداً لزيارته المرتقبة لمدينة تبوك، وحملت العبارات بـ "أهلاً بخادم البيتين، ومرحباً بملك الحزم والعزم، والقلوب تبتهج بمقدمكم، وأدام الله عزكم يا خادم الحرمين"، فيما تزيّنت طرق تبوك بالورد، وجسورها بالأعلام السعودية.

يُشار إلى أن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعد الأولى منذ توليه الحكم في السعودية، ومن المنتظر أن يدشّن خلال زيارته عدداً من المشاريع التنموية في منطقة تبوك.

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