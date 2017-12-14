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شاهد .. الإثارة تتواصل في مهرجان الدرعية للفروسية.. والفيصل يكرِّم الفائزين

شهدت تنافسًا من أجل التأهل للأولمبياد وبطولة العالم

تواصلت منافسات مهرجان الدرعية للفروسية في يومها الثاني، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وشهدت الجولات تنافسًا كبيرًا بين المشاركين في مختلف الفئات لاعتلاء المنصات، والحصول على النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتفصيلاً، توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفارس الياباني مايك كاواي بعد أن حقق المركز الأول في الشوط الرابع بالفئة الكبرى المكون من جولتين، اتسمتا بالحماس والتنافس على أعلى مستوى. وحقَّق كاواي زمنًا مقدرًا بـ 69 ثانية و65 جزءًا من الثانية.

وجاء بالمركز الثاني الفارس السعودي وليد الغامدي بـ 72 ثانية و85 جزءًا من الثانية.

وحل في المركز الثالث الفارس المصري محمد طلعت بتحقيقه زمنًا مقدرًا بـ 73 ثانية و8 أجزاء من الثانية.

وكانت المنافسات قد افتُتحت بالشوط الأول (فئة الناشئين والشباب)، التي شهدت لليوم الثاني على التوالي هيمنة الفرسان السعوديين باحتلالهم المراكز الثلاثة الأولى؛ إذ انتزع الفارس سلمان العجمي المركز الأول بعد منافسة شديدة مع الفارس فيصل باكسري الذي حل ثانيًا، والفارس فيصل أبا الخيل الذي جاء في المركز الثالث.

وتلاه الشوط الثاني في الفئة الصغرى، الذي سجلت به الفارسة الأردنية سارة العرموطي عودة قوية بعد إقصائها من منافسات اليوم الأول؛ إذ حققت المركز الأول لتصبح أول فارسة تفوز بأحد أشواط منافسات مهرجان الدرعية للفروسية. وحل الفارس السعودي سعد العجمي في المركز الثاني، فيما استمر الفارس السعودي بدر الفرد بالحصول على نتائج جيدة بتحقيقه المركز الثالث.

والشوط الثالث بالفئة المتوسطة شهد فوز الفارس المصري محمد طلعت بالمركز الأول، وجاء في مركز الوصافة الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني، فيما حل الفارس السعودي كمال باحمدان في المركز الثالث.

وتستمر منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد إحدى الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية، وتستضيفه مزرعة الدهامي على مدار عطلتَي الأسبوع الحالي والمقبل.

يُذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي؛ ليلفت الحدث العالمي النظر بصورة أكبر للمملكة، وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة، وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.

مهرجان الدرعية للفروسية موسم الدرعية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. الإثارة تتواصل في مهرجان الدرعية للفروسية.. والفيصل يكرِّم الفائزين
سبق

تواصلت منافسات مهرجان الدرعية للفروسية في يومها الثاني، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وشهدت الجولات تنافسًا كبيرًا بين المشاركين في مختلف الفئات لاعتلاء المنصات، والحصول على النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتفصيلاً، توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفارس الياباني مايك كاواي بعد أن حقق المركز الأول في الشوط الرابع بالفئة الكبرى المكون من جولتين، اتسمتا بالحماس والتنافس على أعلى مستوى. وحقَّق كاواي زمنًا مقدرًا بـ 69 ثانية و65 جزءًا من الثانية.

وجاء بالمركز الثاني الفارس السعودي وليد الغامدي بـ 72 ثانية و85 جزءًا من الثانية.

وحل في المركز الثالث الفارس المصري محمد طلعت بتحقيقه زمنًا مقدرًا بـ 73 ثانية و8 أجزاء من الثانية.

وكانت المنافسات قد افتُتحت بالشوط الأول (فئة الناشئين والشباب)، التي شهدت لليوم الثاني على التوالي هيمنة الفرسان السعوديين باحتلالهم المراكز الثلاثة الأولى؛ إذ انتزع الفارس سلمان العجمي المركز الأول بعد منافسة شديدة مع الفارس فيصل باكسري الذي حل ثانيًا، والفارس فيصل أبا الخيل الذي جاء في المركز الثالث.

وتلاه الشوط الثاني في الفئة الصغرى، الذي سجلت به الفارسة الأردنية سارة العرموطي عودة قوية بعد إقصائها من منافسات اليوم الأول؛ إذ حققت المركز الأول لتصبح أول فارسة تفوز بأحد أشواط منافسات مهرجان الدرعية للفروسية. وحل الفارس السعودي سعد العجمي في المركز الثاني، فيما استمر الفارس السعودي بدر الفرد بالحصول على نتائج جيدة بتحقيقه المركز الثالث.

والشوط الثالث بالفئة المتوسطة شهد فوز الفارس المصري محمد طلعت بالمركز الأول، وجاء في مركز الوصافة الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني، فيما حل الفارس السعودي كمال باحمدان في المركز الثالث.

وتستمر منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد إحدى الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية، وتستضيفه مزرعة الدهامي على مدار عطلتَي الأسبوع الحالي والمقبل.

يُذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي؛ ليلفت الحدث العالمي النظر بصورة أكبر للمملكة، وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة، وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
12:17 AM

شاهد .. الإثارة تتواصل في مهرجان الدرعية للفروسية.. والفيصل يكرِّم الفائزين

شهدت تنافسًا من أجل التأهل للأولمبياد وبطولة العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصلت منافسات مهرجان الدرعية للفروسية في يومها الثاني، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وشهدت الجولات تنافسًا كبيرًا بين المشاركين في مختلف الفئات لاعتلاء المنصات، والحصول على النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتفصيلاً، توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفارس الياباني مايك كاواي بعد أن حقق المركز الأول في الشوط الرابع بالفئة الكبرى المكون من جولتين، اتسمتا بالحماس والتنافس على أعلى مستوى. وحقَّق كاواي زمنًا مقدرًا بـ 69 ثانية و65 جزءًا من الثانية.

وجاء بالمركز الثاني الفارس السعودي وليد الغامدي بـ 72 ثانية و85 جزءًا من الثانية.

وحل في المركز الثالث الفارس المصري محمد طلعت بتحقيقه زمنًا مقدرًا بـ 73 ثانية و8 أجزاء من الثانية.

وكانت المنافسات قد افتُتحت بالشوط الأول (فئة الناشئين والشباب)، التي شهدت لليوم الثاني على التوالي هيمنة الفرسان السعوديين باحتلالهم المراكز الثلاثة الأولى؛ إذ انتزع الفارس سلمان العجمي المركز الأول بعد منافسة شديدة مع الفارس فيصل باكسري الذي حل ثانيًا، والفارس فيصل أبا الخيل الذي جاء في المركز الثالث.

وتلاه الشوط الثاني في الفئة الصغرى، الذي سجلت به الفارسة الأردنية سارة العرموطي عودة قوية بعد إقصائها من منافسات اليوم الأول؛ إذ حققت المركز الأول لتصبح أول فارسة تفوز بأحد أشواط منافسات مهرجان الدرعية للفروسية. وحل الفارس السعودي سعد العجمي في المركز الثاني، فيما استمر الفارس السعودي بدر الفرد بالحصول على نتائج جيدة بتحقيقه المركز الثالث.

والشوط الثالث بالفئة المتوسطة شهد فوز الفارس المصري محمد طلعت بالمركز الأول، وجاء في مركز الوصافة الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني، فيما حل الفارس السعودي كمال باحمدان في المركز الثالث.

وتستمر منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد إحدى الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية، وتستضيفه مزرعة الدهامي على مدار عطلتَي الأسبوع الحالي والمقبل.

يُذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي؛ ليلفت الحدث العالمي النظر بصورة أكبر للمملكة، وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة، وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.

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