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جامعة نجران تبدأ المرحلة الأولى للقبول .. غداً

ضمن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، غداً، المرحلة الأولى للقبول الإلكتروني للطلاب والطالبات ، من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها، ويستمر حتى 1439/11/10هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري؛ أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولاها مرحلة القبول الرئيسي وتبدأ غداً، وتنتهي بتاريخ 1439/11/10هـ، وتعلن نتائجها في 1439/11/15هـ، والمرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 1439/11/17هـ، حتى 1439/11/25هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1439/11/27هـ، فيما ستخصّص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ بتاريخ 1439/12/22هـ، إلى 1440/4/15هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1440/4/19هـ.

وبيّن العمري؛ أن الجامعة حدّدت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أي شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة .

من جهة أخرى، تُقيم عمادة القبول والتسجيل بالجامعة جناحا تعريفياً في مجمع نجران رويال سنتر بدءاً من يوم غدٍ، ولمدة خمسة أيام .

وتهدف العمادة من خلال الجناح, إلى خدمة الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بمساعدتهم على تقديم طلب القبول الإلكتروني، وشرح خطوات الدخول إلى البوابة الإلكترونية، إلى جانب الإجابة عن أي استفسارات للقبول خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 7 حتى الساعة الـ 10.30.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة نجران تبدأ المرحلة الأولى للقبول .. غداً
سبق

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، غداً، المرحلة الأولى للقبول الإلكتروني للطلاب والطالبات ، من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها، ويستمر حتى 1439/11/10هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري؛ أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولاها مرحلة القبول الرئيسي وتبدأ غداً، وتنتهي بتاريخ 1439/11/10هـ، وتعلن نتائجها في 1439/11/15هـ، والمرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 1439/11/17هـ، حتى 1439/11/25هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1439/11/27هـ، فيما ستخصّص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ بتاريخ 1439/12/22هـ، إلى 1440/4/15هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1440/4/19هـ.

وبيّن العمري؛ أن الجامعة حدّدت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أي شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة .

من جهة أخرى، تُقيم عمادة القبول والتسجيل بالجامعة جناحا تعريفياً في مجمع نجران رويال سنتر بدءاً من يوم غدٍ، ولمدة خمسة أيام .

وتهدف العمادة من خلال الجناح, إلى خدمة الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بمساعدتهم على تقديم طلب القبول الإلكتروني، وشرح خطوات الدخول إلى البوابة الإلكترونية، إلى جانب الإجابة عن أي استفسارات للقبول خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 7 حتى الساعة الـ 10.30.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
01:18 PM

جامعة نجران تبدأ المرحلة الأولى للقبول .. غداً

ضمن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، غداً، المرحلة الأولى للقبول الإلكتروني للطلاب والطالبات ، من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها، ويستمر حتى 1439/11/10هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري؛ أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولاها مرحلة القبول الرئيسي وتبدأ غداً، وتنتهي بتاريخ 1439/11/10هـ، وتعلن نتائجها في 1439/11/15هـ، والمرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 1439/11/17هـ، حتى 1439/11/25هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1439/11/27هـ، فيما ستخصّص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ بتاريخ 1439/12/22هـ، إلى 1440/4/15هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1440/4/19هـ.

وبيّن العمري؛ أن الجامعة حدّدت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أي شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة .

من جهة أخرى، تُقيم عمادة القبول والتسجيل بالجامعة جناحا تعريفياً في مجمع نجران رويال سنتر بدءاً من يوم غدٍ، ولمدة خمسة أيام .

وتهدف العمادة من خلال الجناح, إلى خدمة الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالدراسة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بمساعدتهم على تقديم طلب القبول الإلكتروني، وشرح خطوات الدخول إلى البوابة الإلكترونية، إلى جانب الإجابة عن أي استفسارات للقبول خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 7 حتى الساعة الـ 10.30.

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