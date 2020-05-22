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البيرو: تسجيل 124 وفاة إضافية و4749 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رفع حصيلة الوفيات إلى 3148 منذ بداية الجائحة

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الخميس، بتسجيل 124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3148 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في تقرير، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 108769 شخصاً، وذلك بعد رصد 4749 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 43587 شخصاً.

وتتصدّر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 70155 حالة تليها على الخصوص كاياو (7685) ولامباييكي (5581) وبيورا (3496) ولوريتو (3166) ولاليبرتاد (2542) وأوكايالي (2478) وأنكاش (2466) وأريكيبا (2176) وإيكا (1905) وخونين (1289).

فيروس كورونا الجديد

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البيرو: تسجيل 124 وفاة إضافية و4749 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الخميس، بتسجيل 124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3148 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في تقرير، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 108769 شخصاً، وذلك بعد رصد 4749 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 43587 شخصاً.

وتتصدّر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 70155 حالة تليها على الخصوص كاياو (7685) ولامباييكي (5581) وبيورا (3496) ولوريتو (3166) ولاليبرتاد (2542) وأوكايالي (2478) وأنكاش (2466) وأريكيبا (2176) وإيكا (1905) وخونين (1289).

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:41 PM

البيرو: تسجيل 124 وفاة إضافية و4749 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رفع حصيلة الوفيات إلى 3148 منذ بداية الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الخميس، بتسجيل 124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3148 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في تقرير، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 108769 شخصاً، وذلك بعد رصد 4749 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 43587 شخصاً.

وتتصدّر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 70155 حالة تليها على الخصوص كاياو (7685) ولامباييكي (5581) وبيورا (3496) ولوريتو (3166) ولاليبرتاد (2542) وأوكايالي (2478) وأنكاش (2466) وأريكيبا (2176) وإيكا (1905) وخونين (1289).

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