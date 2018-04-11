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الرئيس البرازيلي ينتهك "قواعد كرورنا.. مسح أنفه ثم صافح امرأة

يعتبر إجراءات التباعد الاجتماعي "هيستيريا" وعبئًا على الاقتصاد

ضاربًا عرض الحائط بقواعد التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال فيروس كورونا المستجد؛ نزل الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو إلى شوارع العاصمة برازيليا، الجمعة، واقترب من المواطنين وصافح واحتضن عددًا منهم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور للرئيس البرازيلي وهو محاط بالمواطنين، كما صافح واحتضن بعضهم، كما لم يكن يرتدي قفازاتٍ أو قناعًا طبيًّا، لكن الانتقادات انصبّت عليه أكثر، بعد أن مسح أنفه بيده اليمنى ثم صافح امرأة مسنّة.

ورحّب أنصار الرئيس بجولته والتقطوا صورًا له، لكنه تعرض للنقد من بعض السكان الذين قرعوا الأواني غضبًا.

وتجوّل بولسونارو في العاصمة، الجمعة، وهو يوم عطلة وطنية في البلاد؛ إذ ذهب إلى مستشفى عسكري قبل أن يتوقّف أمام صيدلية، كما زار أحد أبنائه الذي يسكن في بناية.

ويرى بولسونارو (65 عامًا)، وهو عسكري سابق، أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي أعلنها حكام الولايات في البلاد، تمثل عبئًا غير ضروري على الاقتصاد.

وتراجعت شعبية بولسونارو خلال أزمة فيروس كورونا، مع تزايد غضب البرازيليين من موقفه إزاء الفيروس الذي يصفونه بـ"البارد"؛ بحسب "رويترز".

ويواجه الرئيس عاصفة من الانتقادات بسبب تقليله من خطر مرض "كوفيد 19" الذي اعتبره مجرد "إنفلونزا صغيرة"، مشبهًا ردة الفعل تجاهه بالـ"هستيريا".

وعارض الزعيم اليميني المتطرف قرارات السلطات المحلية بإغلاق الشركات والمدارس والطلب من المواطنين ملازمة منازلهم، محذرًا من أن هذا "سيدمر الاقتصاد".

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البرازيل، الجمعة، عتبة الألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 19 ألفًا.

ومع تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف وفاة على مستوى العالم بسبب الفيروس، لا تزال حصيلة البرازيل صغيرة نسبيًّا مقارنة بمعدل الوفيات في إيطاليا (أكثر من 18 ألفًا) والولايات المتحدة (نحو 17 ألفًا) وإسبانيا (نحو 16 ألفًا).

لكنّ مسؤولي الصحة البرازيليين يستعدّون للأسوأ؛ إذ إن الخبراء يتوقعون أن يبلغ الوباء ذروته في البرازيل أواخر أبريل الجاري.

فيروس كورونا الجديد

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الرئيس البرازيلي ينتهك "قواعد كرورنا.. مسح أنفه ثم صافح امرأة
سبق

ضاربًا عرض الحائط بقواعد التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال فيروس كورونا المستجد؛ نزل الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو إلى شوارع العاصمة برازيليا، الجمعة، واقترب من المواطنين وصافح واحتضن عددًا منهم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور للرئيس البرازيلي وهو محاط بالمواطنين، كما صافح واحتضن بعضهم، كما لم يكن يرتدي قفازاتٍ أو قناعًا طبيًّا، لكن الانتقادات انصبّت عليه أكثر، بعد أن مسح أنفه بيده اليمنى ثم صافح امرأة مسنّة.

ورحّب أنصار الرئيس بجولته والتقطوا صورًا له، لكنه تعرض للنقد من بعض السكان الذين قرعوا الأواني غضبًا.

وتجوّل بولسونارو في العاصمة، الجمعة، وهو يوم عطلة وطنية في البلاد؛ إذ ذهب إلى مستشفى عسكري قبل أن يتوقّف أمام صيدلية، كما زار أحد أبنائه الذي يسكن في بناية.

ويرى بولسونارو (65 عامًا)، وهو عسكري سابق، أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي أعلنها حكام الولايات في البلاد، تمثل عبئًا غير ضروري على الاقتصاد.

وتراجعت شعبية بولسونارو خلال أزمة فيروس كورونا، مع تزايد غضب البرازيليين من موقفه إزاء الفيروس الذي يصفونه بـ"البارد"؛ بحسب "رويترز".

ويواجه الرئيس عاصفة من الانتقادات بسبب تقليله من خطر مرض "كوفيد 19" الذي اعتبره مجرد "إنفلونزا صغيرة"، مشبهًا ردة الفعل تجاهه بالـ"هستيريا".

وعارض الزعيم اليميني المتطرف قرارات السلطات المحلية بإغلاق الشركات والمدارس والطلب من المواطنين ملازمة منازلهم، محذرًا من أن هذا "سيدمر الاقتصاد".

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البرازيل، الجمعة، عتبة الألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 19 ألفًا.

ومع تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف وفاة على مستوى العالم بسبب الفيروس، لا تزال حصيلة البرازيل صغيرة نسبيًّا مقارنة بمعدل الوفيات في إيطاليا (أكثر من 18 ألفًا) والولايات المتحدة (نحو 17 ألفًا) وإسبانيا (نحو 16 ألفًا).

لكنّ مسؤولي الصحة البرازيليين يستعدّون للأسوأ؛ إذ إن الخبراء يتوقعون أن يبلغ الوباء ذروته في البرازيل أواخر أبريل الجاري.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:08 AM

الرئيس البرازيلي ينتهك "قواعد كرورنا.. مسح أنفه ثم صافح امرأة

يعتبر إجراءات التباعد الاجتماعي "هيستيريا" وعبئًا على الاقتصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضاربًا عرض الحائط بقواعد التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال فيروس كورونا المستجد؛ نزل الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو إلى شوارع العاصمة برازيليا، الجمعة، واقترب من المواطنين وصافح واحتضن عددًا منهم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور للرئيس البرازيلي وهو محاط بالمواطنين، كما صافح واحتضن بعضهم، كما لم يكن يرتدي قفازاتٍ أو قناعًا طبيًّا، لكن الانتقادات انصبّت عليه أكثر، بعد أن مسح أنفه بيده اليمنى ثم صافح امرأة مسنّة.

ورحّب أنصار الرئيس بجولته والتقطوا صورًا له، لكنه تعرض للنقد من بعض السكان الذين قرعوا الأواني غضبًا.

وتجوّل بولسونارو في العاصمة، الجمعة، وهو يوم عطلة وطنية في البلاد؛ إذ ذهب إلى مستشفى عسكري قبل أن يتوقّف أمام صيدلية، كما زار أحد أبنائه الذي يسكن في بناية.

ويرى بولسونارو (65 عامًا)، وهو عسكري سابق، أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي أعلنها حكام الولايات في البلاد، تمثل عبئًا غير ضروري على الاقتصاد.

وتراجعت شعبية بولسونارو خلال أزمة فيروس كورونا، مع تزايد غضب البرازيليين من موقفه إزاء الفيروس الذي يصفونه بـ"البارد"؛ بحسب "رويترز".

ويواجه الرئيس عاصفة من الانتقادات بسبب تقليله من خطر مرض "كوفيد 19" الذي اعتبره مجرد "إنفلونزا صغيرة"، مشبهًا ردة الفعل تجاهه بالـ"هستيريا".

وعارض الزعيم اليميني المتطرف قرارات السلطات المحلية بإغلاق الشركات والمدارس والطلب من المواطنين ملازمة منازلهم، محذرًا من أن هذا "سيدمر الاقتصاد".

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البرازيل، الجمعة، عتبة الألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 19 ألفًا.

ومع تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف وفاة على مستوى العالم بسبب الفيروس، لا تزال حصيلة البرازيل صغيرة نسبيًّا مقارنة بمعدل الوفيات في إيطاليا (أكثر من 18 ألفًا) والولايات المتحدة (نحو 17 ألفًا) وإسبانيا (نحو 16 ألفًا).

لكنّ مسؤولي الصحة البرازيليين يستعدّون للأسوأ؛ إذ إن الخبراء يتوقعون أن يبلغ الوباء ذروته في البرازيل أواخر أبريل الجاري.

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