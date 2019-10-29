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النفط ينخفض لليوم الثاني قبل بيانات المخزونات الأمريكية

بلغ سعر خام القياس العالمي برنت 61.27 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم مع ترقب مستثمرين بيانات مخزونات الخام الأمريكية لتوضح بصورة أكبر اتجاهات الطلب على الخام، بينما طغت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي على مؤشرات بشأن تراجع حدة الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين.

ونزل خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 30 سنتاً ما يوازي 0.5 % إلى 61.27 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 % أمس.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً ما يعادل 0.7 % إلى 55.41 دولار بعد أن خسر 1.5 % في الجلسة السابقة.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط ينخفض لليوم الثاني قبل بيانات المخزونات الأمريكية
سبق

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم مع ترقب مستثمرين بيانات مخزونات الخام الأمريكية لتوضح بصورة أكبر اتجاهات الطلب على الخام، بينما طغت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي على مؤشرات بشأن تراجع حدة الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين.

ونزل خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 30 سنتاً ما يوازي 0.5 % إلى 61.27 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 % أمس.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً ما يعادل 0.7 % إلى 55.41 دولار بعد أن خسر 1.5 % في الجلسة السابقة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:58 AM

النفط ينخفض لليوم الثاني قبل بيانات المخزونات الأمريكية

بلغ سعر خام القياس العالمي برنت 61.27 دولار للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم مع ترقب مستثمرين بيانات مخزونات الخام الأمريكية لتوضح بصورة أكبر اتجاهات الطلب على الخام، بينما طغت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي على مؤشرات بشأن تراجع حدة الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين.

ونزل خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 30 سنتاً ما يوازي 0.5 % إلى 61.27 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 % أمس.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً ما يعادل 0.7 % إلى 55.41 دولار بعد أن خسر 1.5 % في الجلسة السابقة.

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