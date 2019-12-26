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"أمهات القمل".. فيديو لهجوم لفظي من مقيم على عميلاته ومطالب بملاحقته

ادعى التذمر من تطبيق لائحة الغرامات المالية وأرجعها إلى دعاوى النساء عليه!

طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق اللوائح على أحد المقيمين من جنسية عربية؛ بعد تداول مقطع فيديو له وهو يتحدث عن تطبيق غرامة مالية على أحد المحال التي يديرها في الرياض، واصفاً عميلاته من النساء بعبارات مقززة بقوله "أمهات القمل".

وتذمّر المقيم من تطبيق اللائحة قائلاً إن الغرامة المالية التي طبقت عليه؛ بسبب دعاوى النساء عليه.

وقال أحد المغردين: إن هذا تستر واضح، ولا يحتاج إلى إثبات أكثر من هذا المقطع الذي نشره صاحبه، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بملاحقته على مخالفة التستر.

الرياض غرامة مالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمهات القمل".. فيديو لهجوم لفظي من مقيم على عميلاته ومطالب بملاحقته
سبق

طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق اللوائح على أحد المقيمين من جنسية عربية؛ بعد تداول مقطع فيديو له وهو يتحدث عن تطبيق غرامة مالية على أحد المحال التي يديرها في الرياض، واصفاً عميلاته من النساء بعبارات مقززة بقوله "أمهات القمل".

وتذمّر المقيم من تطبيق اللائحة قائلاً إن الغرامة المالية التي طبقت عليه؛ بسبب دعاوى النساء عليه.

وقال أحد المغردين: إن هذا تستر واضح، ولا يحتاج إلى إثبات أكثر من هذا المقطع الذي نشره صاحبه، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بملاحقته على مخالفة التستر.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:44 AM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:25 PM

"أمهات القمل".. فيديو لهجوم لفظي من مقيم على عميلاته ومطالب بملاحقته

ادعى التذمر من تطبيق لائحة الغرامات المالية وأرجعها إلى دعاوى النساء عليه!

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
4,441

طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق اللوائح على أحد المقيمين من جنسية عربية؛ بعد تداول مقطع فيديو له وهو يتحدث عن تطبيق غرامة مالية على أحد المحال التي يديرها في الرياض، واصفاً عميلاته من النساء بعبارات مقززة بقوله "أمهات القمل".

وتذمّر المقيم من تطبيق اللائحة قائلاً إن الغرامة المالية التي طبقت عليه؛ بسبب دعاوى النساء عليه.

وقال أحد المغردين: إن هذا تستر واضح، ولا يحتاج إلى إثبات أكثر من هذا المقطع الذي نشره صاحبه، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بملاحقته على مخالفة التستر.

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