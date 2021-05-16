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وزير الخارجية: ندعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

عقب انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.

وأضاف عقب انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين: "ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس".

وتابع: القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المساس بها، والمملكة ترفض رفضًا قاطعًا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.

وأضاف وزير الخارجية: نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار، والمملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام، وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: ندعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.

وأضاف عقب انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين: "ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس".

وتابع: القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المساس بها، والمملكة ترفض رفضًا قاطعًا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.

وأضاف وزير الخارجية: نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار، والمملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام، وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
12:32 PM

وزير الخارجية: ندعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

عقب انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,417

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.

وأضاف عقب انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين: "ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس".

وتابع: القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المساس بها، والمملكة ترفض رفضًا قاطعًا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.

وأضاف وزير الخارجية: نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار، والمملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام، وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي.

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