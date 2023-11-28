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في الشتاء.. جرّب أفضل طبق حساء للتخلص من الكرش

في فصل الشتاء والطقس البارد، يفضل الكثيرون تناول حساء ساخن، ويمكن أن يميل البعض إلى اختيار الحساء سريع التحضير المصنوع من الكريمات الدهنية أو كميات كبيرة من الصوديوم، ولكن ينصح خبراء التغذية بخيارات أفضل يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش والحصول على فوائد صحية متعددة مع الشعور بالشبع والدفء في آن واحد.

وبحسب ما نشره موقع "إيت ذيس - Eat This"، تقول خبيرة التغذية دكتور كورتني دانغلو: إن أصح أنواع الحساء لفقدان الوزن هي تلك التي تحتوي على "مكونات مثل الألياف والفيتامينات والمعادن"، على سبيل المثال، حساء الدجاج بالخضراوات.

وتضيف دكتور دانغلو قائلةً إن "حساء الدجاج بالخضراوات شهي وصحي ومشبع"، مشيرة إلى أن اختيار المكونات من الخضراوات في الحساء أمر مهم؛ لأن "الجائزة الكبرى تكمن في الاستفادة من مكونات مثل الملفوف والفاصوليا والطماطم والبروكلي والكرفس والكوسا".

وفي حين أن هناك أنواعًا لا حصر لها من حساء الخضار بالدجاج، توصي دكتور دانغلو بإدراج هذه المكونات الثلاثة بشكل أساسي:

*الملفوف

توضح دكتور دانغلو أن تضمين الملفوف كأحد الخضراوات الرئيسية في الحساء يرجع إلى محتواه من العناصر الغذائية المهمة، من بينها "بيتا كاروتين وفيتامين "سي" وألياف، والتي يمكن أن تساعد جميعها في إنقاص الوزن.

*البروكلي

إلى جانب الملفوف، تقترح إضافة البروكلي "المليء بالفيتامينات والمعادن والألياف وفيتامين C وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B9 (حمض الفوليك)".

ويتميز البروكلي أيضًا بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم، كما يساعد تناوله على تقليل بروتين "سي" التفاعلي في الدم، والذي يعد علامة رئيسية على الالتهاب.

*الدجاج

وتشرح دكتور دانغلو قائلة إنه بإضافة الدجاج يستفيد الجسم بالبروتين، الذي يحتاج إليه والذي يعد "المفتاح لنظام غذائي لفقدان الوزن لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تتطلب المزيد من العمل للهضم، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية".

وتختتم دكتور دانغلو نصائحها قائلة إنه في حالة الرغبة في إضافة المزيد من الألياف إلى الحساء، يمكن إضافة مغرفة من الأرز من أجل شعور بالشبع لفترة أطول.

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في الشتاء.. جرّب أفضل طبق حساء للتخلص من الكرش
سبق

في فصل الشتاء والطقس البارد، يفضل الكثيرون تناول حساء ساخن، ويمكن أن يميل البعض إلى اختيار الحساء سريع التحضير المصنوع من الكريمات الدهنية أو كميات كبيرة من الصوديوم، ولكن ينصح خبراء التغذية بخيارات أفضل يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش والحصول على فوائد صحية متعددة مع الشعور بالشبع والدفء في آن واحد.

وبحسب ما نشره موقع "إيت ذيس - Eat This"، تقول خبيرة التغذية دكتور كورتني دانغلو: إن أصح أنواع الحساء لفقدان الوزن هي تلك التي تحتوي على "مكونات مثل الألياف والفيتامينات والمعادن"، على سبيل المثال، حساء الدجاج بالخضراوات.

وتضيف دكتور دانغلو قائلةً إن "حساء الدجاج بالخضراوات شهي وصحي ومشبع"، مشيرة إلى أن اختيار المكونات من الخضراوات في الحساء أمر مهم؛ لأن "الجائزة الكبرى تكمن في الاستفادة من مكونات مثل الملفوف والفاصوليا والطماطم والبروكلي والكرفس والكوسا".

وفي حين أن هناك أنواعًا لا حصر لها من حساء الخضار بالدجاج، توصي دكتور دانغلو بإدراج هذه المكونات الثلاثة بشكل أساسي:

*الملفوف

توضح دكتور دانغلو أن تضمين الملفوف كأحد الخضراوات الرئيسية في الحساء يرجع إلى محتواه من العناصر الغذائية المهمة، من بينها "بيتا كاروتين وفيتامين "سي" وألياف، والتي يمكن أن تساعد جميعها في إنقاص الوزن.

*البروكلي

إلى جانب الملفوف، تقترح إضافة البروكلي "المليء بالفيتامينات والمعادن والألياف وفيتامين C وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B9 (حمض الفوليك)".

ويتميز البروكلي أيضًا بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم، كما يساعد تناوله على تقليل بروتين "سي" التفاعلي في الدم، والذي يعد علامة رئيسية على الالتهاب.

*الدجاج

وتشرح دكتور دانغلو قائلة إنه بإضافة الدجاج يستفيد الجسم بالبروتين، الذي يحتاج إليه والذي يعد "المفتاح لنظام غذائي لفقدان الوزن لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تتطلب المزيد من العمل للهضم، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية".

وتختتم دكتور دانغلو نصائحها قائلة إنه في حالة الرغبة في إضافة المزيد من الألياف إلى الحساء، يمكن إضافة مغرفة من الأرز من أجل شعور بالشبع لفترة أطول.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
04:02 PM

في الشتاء.. جرّب أفضل طبق حساء للتخلص من الكرش

A A A
أيمن حسن - الرياض
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2,246

في فصل الشتاء والطقس البارد، يفضل الكثيرون تناول حساء ساخن، ويمكن أن يميل البعض إلى اختيار الحساء سريع التحضير المصنوع من الكريمات الدهنية أو كميات كبيرة من الصوديوم، ولكن ينصح خبراء التغذية بخيارات أفضل يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش والحصول على فوائد صحية متعددة مع الشعور بالشبع والدفء في آن واحد.

وبحسب ما نشره موقع "إيت ذيس - Eat This"، تقول خبيرة التغذية دكتور كورتني دانغلو: إن أصح أنواع الحساء لفقدان الوزن هي تلك التي تحتوي على "مكونات مثل الألياف والفيتامينات والمعادن"، على سبيل المثال، حساء الدجاج بالخضراوات.

وتضيف دكتور دانغلو قائلةً إن "حساء الدجاج بالخضراوات شهي وصحي ومشبع"، مشيرة إلى أن اختيار المكونات من الخضراوات في الحساء أمر مهم؛ لأن "الجائزة الكبرى تكمن في الاستفادة من مكونات مثل الملفوف والفاصوليا والطماطم والبروكلي والكرفس والكوسا".

وفي حين أن هناك أنواعًا لا حصر لها من حساء الخضار بالدجاج، توصي دكتور دانغلو بإدراج هذه المكونات الثلاثة بشكل أساسي:

*الملفوف

توضح دكتور دانغلو أن تضمين الملفوف كأحد الخضراوات الرئيسية في الحساء يرجع إلى محتواه من العناصر الغذائية المهمة، من بينها "بيتا كاروتين وفيتامين "سي" وألياف، والتي يمكن أن تساعد جميعها في إنقاص الوزن.

*البروكلي

إلى جانب الملفوف، تقترح إضافة البروكلي "المليء بالفيتامينات والمعادن والألياف وفيتامين C وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B9 (حمض الفوليك)".

ويتميز البروكلي أيضًا بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم، كما يساعد تناوله على تقليل بروتين "سي" التفاعلي في الدم، والذي يعد علامة رئيسية على الالتهاب.

*الدجاج

وتشرح دكتور دانغلو قائلة إنه بإضافة الدجاج يستفيد الجسم بالبروتين، الذي يحتاج إليه والذي يعد "المفتاح لنظام غذائي لفقدان الوزن لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تتطلب المزيد من العمل للهضم، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية".

وتختتم دكتور دانغلو نصائحها قائلة إنه في حالة الرغبة في إضافة المزيد من الألياف إلى الحساء، يمكن إضافة مغرفة من الأرز من أجل شعور بالشبع لفترة أطول.

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